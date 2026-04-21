애플 수장 세대교체… 팀 쿡, 15년 만에 퇴진

15년간 애플을 이끌어온 팀 쿡이 최고경영자(CEO) 자리에서 올해 9월 물러난다. 쿡 CEO는 재임 기간 애플의 시가총액을 10배 이상 키워내는 성과를 거뒀지만 인공지능(AI) 혁신 분야에서는 뒤처졌다는 비판을 받는다. 차기 수장으로 낙점된 존 터너스 수석부사장이 이를 뒤집을 수 있을지 이목이 쏠리고 있다.



애플은 쿡 CEO가 9월 물러나 이사회 의장을 맡고, 터너스 부사장이 CEO를 맡는다고 20일(현지시간) 밝혔다. 쿡 CEO는 “애플의 CEO로 일하도록 신뢰를 받은 것은 인생에서 가장 특별한 일이었다”며 소감을 밝혔다.

팀 쿡(왼쪽부터), 존 터너스

쿡 CEO는 1998년 사업 운영 부문 수석부사장으로 애플에 입사해 스티브 잡스 애플 창업자가 사망한 2011년 CEO에 취임했다. 당시 잡스 창업자가 없는 애플의 미래에 대해 부정적으로 바라보는 시선이 주류였지만, 쿡 CEO가 이끄는 애플은 가파른 성장을 거듭했다. 시가총액이 3500만달러(약 514억원)에서 4조달러(약 5900조원)로 10배 이상 늘어났고, 매출액도 1080억달러에서 4160억달러로 4배 증가했다. 이 기간 애플은 스마트 손목시계 애플워치와 무선 이어폰 에어팟, 비전 프로 등을 시장에 새롭게 선보였다.



쿡 CEO는 하드웨어 기업으로 인식된 애플을 서비스 기업으로 전환하는 성과를 거뒀다. 아이클라우드·애플페이·애플TV·애플뮤직 등을 출시하거나 강화했고, 애플의 서비스 매출만 해도 포천 40대 기업 수준에 맞먹는 1000억달러 이상을 기록하게 됐다. 인텔, 퀄컴 등 외부 반도체 업체에 의존하던 애플이 자체 칩 ‘애플 실리콘’을 생산해 제품에 통합하기 시작한 것도 쿡 CEO ‘치세’에 이뤄졌다.



쿡 CEO의 임무를 넘겨받는 터너스 부사장은 하드웨어 전문가다. 그는 펜실베이니아대 기계공학 학사 출신으로, 2001년 애플 제품 디자인팀에 합류해 2013년 하드웨어 엔지니어링 부문 부사장, 2021년 수석부사장이 됐다. 터너스 부사장은 애플 최신 아이폰인 아이폰17 시리즈를 통해 애플이 14년 만에 판매 대수 기준 스마트폰 시장 1위를 탈환하는 데 이바지했다. 터너스 부사장의 임명을 두고 애플이 하드웨어로 중심을 잡고 이를 기반으로 소프트웨어(SW)와 서비스, AI 경험 등으로 확장하겠다는 의지를 보였다는 해석을 낳는다. 실제로 애플은 여타 경쟁 거대 기술기업들과 달리 외부 AI를 적극적으로 포용하는 정책을 택했다. 자체 모델을 개발하지 않는 것은 아니지만, 천문학적인 인프라 투자가 필요한 AI 모델 경쟁을 지양하고 ‘잘하는 것’에 집중하겠다는 것이다.



이 같은 선택이 애플의 미래를 어떻게 바꿀지는 아직 미지의 영역이다. 당장 애플은 AI 혁신을 반영한 새 버전의 ‘시리’를 발표한 지 2년이 지난 지금까지 제대로 출시하지 못하고 있다. 웨드부시 증권의 댄 아이브스 분석가는 “쿡은 지울 수 없는 유산을 남겼고, 터너스는 특히 AI 분야에서 출범 초기부터 성과를 내야 한다는 큰 압박을 받게 될 것”이라고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지