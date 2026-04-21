李의 복심 김용 “김남국 또 전략공천은 특혜”

6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거를 앞두고 경기 안산갑, 평택을, 하남갑 3곳이 여권 공천의 최대 관심 지역으로 떠오르고 있다. 수도권이 전체 선거 판세를 좌우할 가능성이 큰 데다, 이재명 대통령이 경기도지사 시절 다져온 친명(친이재명)계의 영향력이 공천 과정에 고스란히 반영되고 있어서다. 여기에 친명계 핵심 인사들까지 잇달아 출마 의사를 드러내면서 계파 내부의 경쟁 구도도 점차 뚜렷해지는 분위기다.

김용 전 민주연구원 부원장. 뉴시스

이 대통령의 ‘복심’으로 불리는 김용 전 민주연구원 부원장은 21일 이번 재보궐선거에서 경기 안산갑 혹은 하남갑에 출마하겠다는 의지를 드러냈다. 김 전 부원장은 MBC라디오에서 공천 가능성과 관련해 “제 사건이 다 드러난 상태이기 때문에, 제가 지금 최선의 노력을 다하고 있어서, 저는 (공천을) 받을 가능성이 많지 않은가 생각한다”고 밝혔다.

김 전 부원장은 공천 희망 지역으로 “제가 경기도 지역에서 활동했기 때문에 경기도 지역 어디든 상관없다”며 “안산이나 하남, 이 두 군데에서 당이 전략적으로 판단하는 기준에 따라서 결정해주시면 열심히 할 생각”이라고 말했다. 평택을의 경우 “조국혁신당 조국 대표, 진보당 김재연 대표가 지금 활동하고 있고, 정치적으로 복잡한 상황에 놓여 있다”고 설명했다. 그러면서 그는 안산갑에 출사표를 던진 더불어민주당 김남국 전 의원을 향해서는 “김 의원 같은 경우는 아주 친한 후배인데, 지난번에 전략공천을 한번 받았다”며 “또 전략공천을 받는 것이 특혜라는 얘기가 많이 있다”고 견제구를 날렸다.



당 대변인 신분인 김남국 전 의원은 이날 정청래 대표와 함께 경남 통영시를 방문, 고구마 재배현장 체험을 가졌다. 정 대표는 이날 김 전 원장의 ‘특혜’ 주장과 관련한 질문을 받자 “노코멘트 하겠다”며 즉답을 피했다.



정 대표는 전날 기자간담회를 통해 이광재 전 강원지사의 전략공천 가능성을 언급했는데, 이 전 지사의 공천지역으로 수도권이 언급되면서 그의 공천 지역을 둘러싼 관심도 커지는 상황이다. 이 전 지사는 경기 성남 분당갑 지역위원장을 맡고 있는데 마찬가지로 하남갑, 평택을 등의 전략공천 가능성이 거론된다. 이 전 지사는 이날 세계일보와의 통화에서 “당에서 저에게 헌신한 부분에 대해 일할 기회를 마련하겠다고 한 부분은 감사한 일이다. 다만 아무것도 결정된 것은 없다”고 말했다.

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