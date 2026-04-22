암 치료 설계 4주→하루로 단축 …LG ‘암 에이전틱 AI’ 연구 공개

LG는 미국 샌디에이고에서 열린 ‘미국암연구학회(AACR) 2026’에서 LG AI연구원과 미국 밴더빌트대학교 메디컬센터가 공동으로 개발 중인 ‘암 에이전틱 인공지능(AI)’ 연구 성과를 공개했다고 21일 밝혔다. 양 기관이 공개한 ‘암 에이전틱 AI’는 암 환자의 조직 분석부터 치료 전략 설계까지 전 과정을 하루 만에 수행하도록 설계한 것이 핵심이다.



LG에 따르면 ‘암 에이전틱 AI’의 출발점은 조직 병리 이미지 한 장으로 1분 이내 조직 내 암 유전자 활성을 예측하는 병리 AI ‘엑사원 패스(EXAONE Path)’다. LG AI연구원은 엑사원 패스의 조직 내 암유전자 활성 예측 정확도를 세계 최고 수준으로 끌어올려 환자에게 불필요한 검사를 줄이고, 표적 약물을 적용할 수 있는 환자군을 조기에 선별할 수 있도록 했다.

구광모 LG그룹 회장(왼쪽)이 미국 실리콘밸리에 위치한 로봇 개발 스타트업 ‘피겨 AI’에 방문해 휴머노이드 로봇을 살펴보고 있다. LG 제공

‘암 에이전틱 AI’는 LG 엑사원과 암 병리 특화 AI 등을 기반으로 만든 다중 AI 에이전트의 협업 구조로 동작한다. 각 AI 에이전트는 △암 조직 이미지 분석 △조직 내 암유전자의 위치 및 활성 정보 확인 △AI 예측 결과와 실제 측정 결과 대조·검증 △후보 약물 반응 검증 및 평가 △치료 전략 설계 △최종 판단 지원까지 암 치료를 위한 준비 과정을 단계적으로 수행한다. 황태현 밴더빌트대학교 메디컬센터 교수는 “LG와 공동 개발한 에이전틱 AI는 다수의 AI 에이전트가 협업해 분석-검증-설계-결정 지원까지 이어지는 구조로 더 큰 성과를 만들 수 있을 것”이라고 강조했다.



장종성 LG AI연구원 바이오 인텔리전스랩장은 “LG는 AI 에이전트들이 전문 의료진과 협업해 개인별 맞춤 항암치료를 혁신할 수 있는 ‘두뇌’를 만들어 암 진단부터 치료법 결정까지 평균 4주 이상 소요되던 기간을 하루로 단축했다”며 “암 환자의 치료 골든타임 확보에 기여하겠다”고 말했다.

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