서울 토지거래허가 70% ‘껑충’…양도세 유예 종료 앞두고 매물 쏟아져

3월 서울 아파트 토지거래허가 신청 건수가 전월 대비 약 70% 증가한 것으로 확인됐다.
21일 시에 따르면 지난달 아파트 토지거래허가 신청 건수는 7653건으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶인 지난해 10월 이후 최다치를 기록했다. 2월 4509건과 비교하면 69.7%나 급증한 수치다. 시는 “다주택자 양도소득세 중과 유예 종료(5월9일)를 앞두고 매물이 집중되면서 허가 신청이 증가한 것으로 파악된다”고 설명했다.
토지거래허가 신청 건수는 지난해 10월 이후 3월 말까지 2만8535건으로 이 가운데 2만4669건(86.5%)이 처리됐다. 지난 3월 토지거래허가 신청 권역별 비중을 보면 강남 3구와 용산구가 16.1%로 전월(11.1%)보다 늘었다.
강북지역 10개구(강북·노원·도봉·동대문·서대문·성북·은평·종로·중·중랑구) 비중은 47.5%에서 44.0%로, 강남지역 4개구(강서·관악·구로·금천구)도 19.8%에서 17.4%로 줄었다. 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구 거래가 늘어난 영향으로 해석된다.
3월 아파트 토지거래허가 신청 건수 가운데 다주택자 매물은 1310건으로 전체의 17.1%였다. 다주택자의 비중은 한강벨트 7개구(25.0%), 강남 3구와 용산구(21.6%)가 강북지역 10개구(13.3%) 및 강남지역 4개구(12.4%)보다 높게 나타났다.
시가 3월 토지거래허가 신청 건의 가격을 분석한 결과 평균 가격은 한 달 전보다 0.08% 내렸다. 지난 2월 0.6% 올랐다가 하락 전환했다. 강남 3구와 용산구는 1.73% 하락했으나 강북지역 10개구는 0.49% 상승했다.
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