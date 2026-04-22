서울 토지거래허가 70% ‘껑충’…양도세 유예 종료 앞두고 매물 쏟아져

3월 서울 아파트 토지거래허가 신청 건수가 전월 대비 약 70% 증가한 것으로 확인됐다.



21일 시에 따르면 지난달 아파트 토지거래허가 신청 건수는 7653건으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶인 지난해 10월 이후 최다치를 기록했다. 2월 4509건과 비교하면 69.7%나 급증한 수치다. 시는 “다주택자 양도소득세 중과 유예 종료(5월9일)를 앞두고 매물이 집중되면서 허가 신청이 증가한 것으로 파악된다”고 설명했다.

서울 중구 남산에서 바라본 도심 신축 아파트 공사 현장 모습. 뉴시스

토지거래허가 신청 건수는 지난해 10월 이후 3월 말까지 2만8535건으로 이 가운데 2만4669건(86.5%)이 처리됐다. 지난 3월 토지거래허가 신청 권역별 비중을 보면 강남 3구와 용산구가 16.1%로 전월(11.1%)보다 늘었다.



강북지역 10개구(강북·노원·도봉·동대문·서대문·성북·은평·종로·중·중랑구) 비중은 47.5%에서 44.0%로, 강남지역 4개구(강서·관악·구로·금천구)도 19.8%에서 17.4%로 줄었다. 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구 거래가 늘어난 영향으로 해석된다.



3월 아파트 토지거래허가 신청 건수 가운데 다주택자 매물은 1310건으로 전체의 17.1%였다. 다주택자의 비중은 한강벨트 7개구(25.0%), 강남 3구와 용산구(21.6%)가 강북지역 10개구(13.3%) 및 강남지역 4개구(12.4%)보다 높게 나타났다.



시가 3월 토지거래허가 신청 건의 가격을 분석한 결과 평균 가격은 한 달 전보다 0.08% 내렸다. 지난 2월 0.6% 올랐다가 하락 전환했다. 강남 3구와 용산구는 1.73% 하락했으나 강북지역 10개구는 0.49% 상승했다.

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