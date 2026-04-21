'러너 환영, 걷는 건 참아줄게'…나이키, 마라톤 대회 광고 논란

글로벌 스포츠 브랜드 나이키가 보스턴 마라톤 대회를 앞두고 현지 매장에 내건 광고 문구로 거센 역풍을 맞고 결국 고개를 숙였다.



마라톤 완주를 위해 걷기를 병행하는 일반 참가자나 장애인 선수들의 노력을 깎아내렸다는 '엘리트주의' 논란에 휩싸이면서다.

로빈 미쇼 SNS 캡처

스포츠 매체 '인사이드더게임스'는 21일(한국시간) 국제적인 스포츠 브랜드 나이키가 광고 문구 때문에 비판에 직면했다고 소개했다.



나이키는 최근 미국 매사추세츠주 보스턴에 위치한 자사 매장 쇼윈도에 '러너는 환영, 워커는 용인'(RUNNERS WELCOME. WALKERS TOLERATED)이라는 대형 간판을 설치했다.



이 문구는 많은 이들의 비판 여론에 밀려 결국 하루 만에 철거됐다.



논란의 핵심은 '용인한다' 또는 '참아준다'라는 뜻을 지닌 'Tolerated'라는 단어다.



처음부터 끝까지 쉬지 않고 달리는 엘리트 러너들만 진정한 마라토너로 대우하고, 체력적 한계나 부상, 장애 등으로 인해 '뛰다 걷는' 참가자들을 한 수 아래로 내려다보는 배타적 시각이 담겼다는 지적이 나온 것이다.



특히 악명 높은 언덕 코스와 변덕스러운 날씨 탓에 세계에서 가장 완주 기록이 느린 대회 중 하나로 꼽히는 보스턴 마라톤의 특성을 존중하지 않았다는 비판도 있다.



이 대회 참가자의 상당수는 완주라는 목표를 달성하기 위해 전략적으로 뛰기와 걷기를 병행한다.



미국의 러닝 팟캐스트 '백 오브 더 팩'은 "나이키의 엘리트주의적 속물근성"이라고 직격탄을 날리며 "나이키의 슬로건 '저스트 두 잇'(Just Do It) 대신 '저스트 두 베터'(Just Do Better·그냥 더 잘해라)를 실천해야 한다"고 꼬집었다.



보스턴 마라톤 출전권을 5차례나 획득한 장애인 선수 로빈 미쇼 역시 "진정한 투지가 무엇인지 보려면 장애인 선수 대기 구역에 와보라"며 질타했다.



뛰다 걷는 '런-워크' 방식으로 보스턴 마라톤 출전권을 따낸 러닝 코치 에이미 구글러는 "우리는 사람들을 고립시키고 조롱할 것이 아니라 포용적인 커뮤니티를 만들어야 한다"며 "런-워크 러너로서 이 문구는 매우 모욕적"이라고 목소리를 높였다.



비판 여론이 확산하자 나이키는 공식 성명을 내고 진화에 나섰다.



나이키 측은 "우리는 페이스나 경험, 거리에 상관없이 더 많은 사람이 러닝에서 환영받기를 바란다"며 "보스턴 대회 응원 간판 중 하나가 의도에서 벗어났다. 이번 일을 계기로 모든 러너를 위해 더 나은 모습을 보여주겠다"고 해명했다.



한편 이날 열린 보스턴 마라톤 남자 경기에서는 존 코리르(30·케냐)가 2시간1분52초로 골인해 종전 대회 최고 기록을 1분10초나 앞당기고 2년 연속 우승을 차지했다.

<연합>

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