‘디바’ 조수미, 데뷔 40주년 앨범 낸다

소프라노 조수미(사진)가 SM엔터테인먼트 산하 클래식·재즈 레이블 ‘SM 클래식스’와 데뷔 40주년 기념 앨범을 제작한다.

SM엔터테인먼트는 조수미와 음반 및 음원 제작에 대한 독점계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 조수미는 SM 클래식스의 첫 번째 레코딩 전속 아티스트로 합류해 음반 및 음원 제작을 지원받는다.



우선 다음 달 국제무대 데뷔 40주년 스페셜 앨범 ‘컨티뉴엄(Continuum)’을 발매한다. 이루마, 박종훈, 김진환 등 국내외 유명 작곡가가 참여한 앨범으로 조수미의 과거와 현재, 미래를 아우르는 레퍼토리 11곡이 실린다. 그룹 엑소 수호는 듀엣으로 참여해 클래식에 대중적 감각을 더하며, 바이올리니스트 대니 구도 피처링한다.



조수미는 “지금까지 음반으로 남기지 않았던 고난도의 콜로라투라 아리아부터 동시대 작곡가들의 새로운 음악이 함께 담겼다”며 “정통 클래식의 유산과 현대적 감각의 경계를 허무는 작업, 익숙한 길에 머무르기보다 새로운 음악을 향해 계속 도전하는 것이 제가 음악을 대하는 진심”이라고 밝혔다. 조수미는 다음 달 전국투어에 이어 7월에는 프랑스에서 ‘제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르’를 개최한다.

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