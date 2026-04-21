부산교육청 지방공무원 ‘바늘구멍’...144명 선발에 1753명 지원

부산시교육청이 144명을 선발하는 지방공무원 임용시험에 1753명의 지원자가 몰려 ‘바늘구멍’이란 사실을 다시 한 번 입증했다.
21일 부산교육청에 따르면 지난 13일부터 17일까지 실시한 ‘2026년도 지방공무원 임용시험’ 원서접수 결과, 평균 12.2대 1의 경쟁률을 보였다. 이는 지난해 경쟁률(15.2대 1) 보다 소폭 하락한 것이다.
직렬별 경쟁률은 △교육행정9급(일반) 15.1대 1 △전산9급 8.8대 1 △사서9급(일반) 14.1대 1 △공업9급(일반기계) 4.5대 1 △보건9급 5대 1 △간호8급 11대 1 △시설9급(건축) 8.3대 1 △기록연구사 12대 1 △시설관리9급 7.9대 1을 기록해 교육행정9급(일반) 부문이 최고 경쟁률을 나타냈다.
사회적 약자의 공직 진출 기회를 확대·보장하기 위한 저소득층 및 장애인구분모집에서는 △교육행정9급(저소득) 11대 1 △교육행정 9급(장애인) 3.3대 1 △사서9급(장애인) 1대 1의 경쟁률을 각각 보였다.
지원자의 성별은 남성이 549명(31.3%), 여성은 1204명(68.7%)으로 집계됐다. 연령대별로는 20대 이하가 810명(46.2%)으로 가장 많았고, 이어 30대 642명(36.6%), 40대 254명(14.5%), 50대 이상 47명(2.7%) 순으로 나타났다.
한편 부산교육청은 다음달 29일 필기시험 장소를 공고하고, 6월 20일 필기시험을 실시할 예정이다.
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