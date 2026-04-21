김영희 "연애 11년 못했는데…윤승열 날 살려"

개그우먼 김영희가 남편 윤승열을 향한 애정을 드러냈다.

지난 20일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'는 '부부' 특집으로 꾸며졌다. 방송에서는 "결혼은 설레고 재밌는 사람과 해야 할까요? 편안하고 안정적인 사람과 해야 할까요?"라는 고민이 소개됐다.

이에 '말자 할매' 김영희는 "내 남편도 마음이 굉장히 안정적인 사람이라 결혼을 결심했다"며 지인 모임을 통해 윤승열과 자주 만나게 됐다고 밝혔다.

김영희는 "당시 연애를 11년 가까이 못 했던 상황이라 누군가의 칭찬을 받는 것도, 사랑을 주는 것도 몰랐다"며 "남편이 만날 때마다 '누나 왜 이렇게 예뻐요?' 칭찬해 줬다. 하지만 난 조롱이라고 생각했다"고 말했다. 이어 "남편은 꽃에 물 주듯 계속 칭찬해 줬고 어느 날 내 마음의 문이 열렸다"고 덧붙였다.

윤승열은 "그때 당시 와이프는 사람 자체가 진짜 어두웠다"며 "상처받은 사람이라고 생각하고, 상처를 치유해 주고 싶었다"고 말했다.

김영희는 "나는 괜찮은 게 하나도 없었던 사람이었다. 그런데 남편이 '괜찮아, 그럴 수 있어'라는 말을 계속해 줬다"며 "자기 비하가 심했는데 남편 덕분에 조금씩 힐링 되고 밝아졌다"라고 털어놨다.

이날 윤승열은 그동안 '말자쇼'에서 김영희가 자신에 대해 이야기했던 내용 중 아쉬웠던 부분도 언급했다. 그는 출산 선물을 해주기 위해 대출을 받으려 했던 사실이 방송에서 공개된 것에 대해 "굳이 해야 했을까. 잘해주고 싶었던 건데"라고 말했다.

이에 함께 출연한 이혼 전문 변호사 박민철은 "충분히 '이혼숙려캠프' 감"이라며 "대출 언급과 공개적인 비하 발언은 모욕죄, 명예훼손, 이혼 사유와 위자료 청구가 가능하다"고 말해 웃음을 자아냈다.

김영희는 "그렇게 돈 벌어서 차를 사줬는데 어떻게 되느냐"라고 물었고, 박민철은 "그럼 얘기가 달라진다"라고 받아쳤다.

윤승열은 끝으로 김영희에게 "사랑받을 자격이 있는 사람"이라고 말했고, 김영희는 "내가 잃을 게 없을 때 한 줄기 빛처럼 떨어진 사람이다. 나를 살린 사람이다"라고 애정을 드러냈다.

김영희는 2021년 10세 연하 야구선수 출신 윤승열과 결혼해 2022년 딸을 품에 안았다.

<뉴시스>

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