金총리 "과학기술 5대강국 목표로 과감한 투자와 제도 혁신"

(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 김민석 국무총리가 21일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 2026 과학, 정보통신의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.4.21 hama@yna.co.kr

김민석 국무총리는 21일 과학기술 정책과 관련, "자율과 창의를 토대로 실패를 두려워하지 않고 도전할 수 있는 연구개발 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.



김 총리는 이날 한국과학기술회관에서 열린 2026 과학·정보통신의 날 기념식 기념사에서 "정부는 과학기술 5대 강국을 목표로 과감한 투자와 제도 혁신을 이어가겠다"면서 이같이 밝혔다.



그는 또 "AI(인공지능) 3대 강국 도약에 총력을 다하겠다"며 "지난해 첨단 GPU(그래픽처리장치) 26만장 규모를 확보하고 AI 컴퓨팅센터 구축 기반을 마련했다. 올해는 세계 10위 안에 드는 독자 AI 모델을 개발하고 있다"고 설명했다.



그러면서 "글로벌 AI 허브도 반드시 유치해내겠다"고 자신했다.



그는 최근 스탠퍼드대 보고서에서 한국의 인구당 AI 특허 건수가 세계 1위, 주요 AI 모델 출시 건수가 3위를 기록한 것을 거론하며 "대한민국이 명실상부하게 세계 AI 3대 강국을 향해 힘차게 나아가고 있음을 보여주는 결과"라고 평가했다.



그러면서 "이 모든 성취가 여러분이 이뤄낸 헌신과 열정의 결실이지만 현재 마주하는 현실이 녹록지는 않다"며 "여러분의 창의와 도전, 국민의 지지와 참여가 더해질 때 위기가 기회로 바뀔 거라 믿는다"고 말했다.



김 총리는 이어 "선도형 연구개발로 패러다임을 전환하겠다"며 "젊은 과학자들이 경제적 걱정 없이 연구에 몰입할 수 있도록 장학금과 연구생활 장려금을 확대하는 등 맞춤형 지원을 강화하겠다"고 강조했다.

<연합>

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