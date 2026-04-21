김수용 "딸이 나한테 '어쩔'이라 말해 당황" 토로

코미디언 김수용이 딸의 부적절한 언어 습관으로 당황했던 일화를 공개했다.

최근 유튜브 채널 '조동아리'에는 '라스 레전드 썰부자 우럭여사 본인 등판. 역대급 레전드 에피소드 찍고 가셨습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 게스트로는 배우 서현철과 그의 아내 정재은이 출연했다.

김수용은 이들 부부에게 "(딸이) '어쩔?' 이런 말을 안 쓰냐. 딸이 저한테 그런 말을 해서 당황한 적이 있다"고 말했다.

이어 "한 번은 밥 먹다가 'X나게 맛있네'라고 하더라. 그래서 '너 미쳤냐? 아빠 앞에서?'라고 했다"고 털어놨다.

이에 김용만은 "나도 아들 친구들하고 수원 월드컵 경기장에 축구 보러 갔다가 동네에서 맛있는 걸 사주는데, 그중 한 친구가 'X라 맛있다', 'X라 고맙습니다'라고 하더라. 100% 실화"라고 했다.

김용만은 "'이걸 이야기해야 하나, 말아야 하나' 하다가, 아들 친구들하고 친하니까 불러서 '아저씨도 친구들하고 쓰지만 어른들 앞에선 쓰지 마'라고 했다"고 전했다.

다만 "그러고 집에 왔더니 아들이 난리가 났다. 친구한테 왜 그러냐고"라고 덧붙였다.

<뉴시스>

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