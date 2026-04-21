국민체육진흥공단, 26일 올림픽공원서 ‘땀송송 운동해봄제’ 개최

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 문화체육관광부와 함께 제64회 스포츠주간(4월27일~5월3일)을 기념해 대국민 스포츠 축제 ‘땀송송 운동해봄제’를 개최한다고 21일 밝혔다.

26일 올림픽공원에서 열리는 이번 행사는 10대와 70대 등 스포츠 소외 계층을 포함한 전 세대가 어우러지는 체험형 축제로 기획됐다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 문화체육관광부와 함께 제64회 스포츠주간(4월27일~5월3일)을 기념해 대국민 스포츠 축제 ‘땀송송 운동해봄제’를 개최한다고 21일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

행사 당일 오전에는 육군 군악 의장대대 태권도 시범단의 화려한 축하공연을 시작으로 본격적인 막이 오른다. 이어 인기 댄서 ‘킹키’와 함께 올림픽공원 3km 코스를 질주하는 ‘응원봉 런’이 진행되며, 방송인 이승윤의 ‘건강 토크쇼’, 국민체력100과 연계한 추억의 술래잡기 ‘경찰과 도둑’ 등 이색 프로그램이 참가자들을 맞이한다.

오후에는 건강 전도사 노민주의 ‘기체조’와 인플루언서 ‘빵느’의 전신 스트레칭 클래스가 열린다. 각 세션 사이에는 참가자들을 위한 두 차례의 경품 추첨 이벤트도 마련되어 재미를 더할 예정이다.

우리금융아트홀 앞마당에는 가상현실(VR) 스포츠, 장애인 스포츠, 뉴스포츠를 직접 경험해 볼 수 있는 홍보·체험 부스가 상시 운영된다. 특히 국민체육진흥공단, 대한체육회, 대한장애인체육회, 태권도진흥재단 등 유관 기관이 공동 운영하는 부스에서는 ‘스탬프 투어’를 통해 풍성한 기념품을 증정한다.

친환경 가치를 더한 ESG 캠페인도 눈길을 끈다. ‘땀송송 운동복·용품 수거 캠페인’을 통해 쓰지 않는 깨끗한 운동용품을 기부하면 줄넘기나 업사이클링 가방으로 교환해 준다. 또한 현장 참여자에게는 스포츠 활동 인센티브인 ‘튼튼머니’가 최대 7000포인트까지 지급된다.

현장을 찾지 못하는 시민들을 위한 온라인 프로그램도 마련됐다. 다음달 3일까지 ‘런데이’ 앱을 통해 러닝을 인증하면 포인트가 적립되며, 참가자 누적 거리 3만km 달성 시 ‘네이버 해피빈’을 통해 소외계층에 450만원이 기부된다. 아울러 스포츠주간 내 간편 체력 측정이나 온라인 마라톤 참여 시 ‘튼튼머니’ 특별 포인트 추가 적립 혜택도 받을 수 있다.

국민체육진흥공단 관계자는 “이번 행사를 통해 온 국민이 운동의 즐거움을 만끽하고, 스포츠 문화가 전국적으로 확산하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

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