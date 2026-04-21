한·중 경제공동위 개최…무역·투자·공급망 협력 강화 공감

외교부는 김진아 2차관이 지난 20일 베이징에서 옌동 중국 상무부 부부장과 제29차 한·중 경제공동위원회를 개최했다고 21일 밝혔다.

지난 20일 중국 베이징에서 김진아 외교부 2차관, 옌둥 중국 상무부 부부장 등이 참석한 가운데 제29차 한·중 경제공동위원회가 열리고 있다. 외교부 제공

양측은 무역·투자 활성화, 공급망 안정화, 역내 및 다자 협력 심화 등 양국 경제협력 현황과 향후 발전 방향을 점검하고 의견을 교환했다. 또 한·중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 협상 진전 상황을 점검하고, 기업들이 체감할 수 있는 실질적 성과 도출 필요성에도 공감했다.

아울러 상호 투자 확대를 위해 안정적이고 예측 가능한 경영 환경 조성이 중요하다는 데 인식을 같이하고, 기업 애로사항 및 건의사항을 공유했다. 이와 함께 핵심 광물, 희토류, 요소 등 전략 품목의 공급망을 안정적으로 관리할 필요성을 재확인하고, 경제공동위를 비롯한 협의 채널을 통해 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.

한·중 경제공동위는 1992년 수교 직후 출범한 외교부와 중국 상무부 간 차관급 연례 협의체로, 제28차 회의는 2024년 12월 서울에서 개최됐다.

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