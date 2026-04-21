민주노총 "'물류센터 참변' CU·정부 책임…총력 투쟁"

CU 물류센터에서 집회하던 화물연대 조합원이 화물차에 깔려 숨진 사고와 관련해 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 21일 사측과 정부의 책임을 주장하며 총력 투쟁을 예고했다.



민주노총은 이날 오후 12시30분 CU를 운영하는 BGF리테일 서울 강남구 대치동 본사 앞에서 CU 규탄 긴급 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.



민주노총은 "CU가 원청 사용자의 책임을 부정하고 교섭을 회피하며 물량 빼돌리기를 강행해 노동자를 죽음으로 내몬 책임을 결코 피할 수 없다"며 "파업 파괴 시도와 노동자의 죽음에 책임지고 즉각 사과하라"고 요구했다.



또 "법이 바뀌었어도 현실에서 원청 사용자는 여전히 아무런 책임도 지지 않은 채 하도급 운송업체와 편의점주들에게 부담을 떠넘기고 있다"며 '노란봉투법' 취지에 따라 하청노동자의 교섭권을 실질적으로 보장하라고 정부에 촉구했다.



양경수 민주노총 위원장은 "직접 만나서 대화하고 교섭하자고 요구한 게 죽어야 할 이유냐"며 "정부와 자본에 희생의 책임을 묻고 화물 노동자의 정당한 교섭 요구를 관철하기 위해 총력 투쟁에 나설 것"이라고 했다.



전날 오전 CU 진주물류센터 앞 집회 현장에서 2.5t 화물차가 집회 참가자들을 치어 화물연대 소속 50대 조합원 1명이 숨지고 다른 조합원 2명이 각각 중상과 경상을 입었다.



화물연대는 원청인 BGF리테일에 의해 근로조건이 결정돼 BGF리테일이 실질적인 사용자라며 여러 차례 공동교섭을 촉구해왔다.

<연합>

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