가천대 길병원, 국내 최대 길이 프로젝션 맵핑 ‘치유의 길’ 조성

가천대 길병원이 본관과 암센터를 잇는 지하 연결로에 국내 최대 길이 프로젝션 매핑(Projection Mapping)을 선보였다. 동선 전체를 하나의 몰입형 콘텐츠로 구성했다는 점에서 의미가 크다.

길병원은 환자 등 내원객들에게 심리적 안정과 위안을 제공하는 ‘가천 치유의 길’을 조성했다고 21일 밝혔다. 약 60m 길이에 미디어아트 기술을 적용해 자연 풍경이 생동감 있게 구현된 게 특징이다.

가천치유의길 오픈식.

프로젝션 맵핑은 벽면이나 구조물 같은 실제 공간의 형태를 정밀하게 살펴보고 그 표면에 맞춰 빔프로젝터 영상을 투사하는 것이다. 입체감과 현실감이 높아 관람자가 실제로 공간이 변화하는 듯한 몰입감을 느끼게 한다.

길병원은 계절에 따라 변화하는 숲과 꽃, 잔잔히 흐르는 물길, 햇살이 비치는 모습 등을 보여준다. 음향시설을 갖춰 새와 바람 소리까지 들린다. 환자·보호자·직원이 걷는 시선과 움직임에 맞춰 영상이 자연스럽게 이어지도록 설계됐다.

이날 길병원은 원내 주요 보직자들이 참석한 가운데 조성 기념식을 개최했다. 김우경 가천대 길병원장은 “단순한 이동 공간이 아닌 마음까지 치유하는 공간으로 거듭나길 기대한다”며 “의료 서비스뿐 아니라 환경적·정서적 치유 요소를 강화해 환자 중심의 병원 문화를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

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