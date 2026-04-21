컴포트랩, 브랜드 새 모델에 가수 화사 선정… ‘I love my curve’ 캠페인 전개

사진 제공=컴포트랩

체형 맞춤 언더웨어 브랜드 ‘컴포트랩’이 자신감 있는 이미지의 가수 화사를 올해 새로운 브랜드 전속 모델로 발탁하고, ‘I love my curve’ 캠페인을 전개한다.

이번 협업은 지난해 성장세를 보인 컴포트랩의 브랜드 인지도를 강화하기 위해 마련됐다. 이에 화사의 화제성을 바탕으로 한 새로운 캠페인을 통해 동반 성장을 기대하고 있다.

‘I love my curve’ 캠페인은 세상이 정해 놓은 획일적인 미의 기준이나 정형화된 속옷 사이즈(A컵, B컵 등)에 내 몸을 맞추기보다 각자의 고유한 체형과 곡선(Curve)을 존중하고 사랑하자는 메시지를 담고 있다.

컴포트랩은 타인의 시선에 얽매이지 않고 자신만의 매력을 당당하게 표현해 온 화사의 이미지가 ‘내 몸을 있는 그대로 사랑하는 태도’를 지향하는 브랜드의 철학과 맞닿아 있어 이번 모델 발탁을 결정했다. 컴포트랩 황형수 이사는 “화사는 브랜드가 전달하고자 하는 ‘정서적 해방감’을 가장 직관적으로 보여주는 인물”이라며, “이번 캠페인이 소비자들이 자신의 몸을 긍정적으로 바라보는 계기가 되길 기대한다”고 전했다.

특히 화사와의 협업으로 브랜드 인지도 상승이 기대되는 컴포트랩은 비즈니스 측면에서도 지속적인 성장세를 보이고 있다. 패션 시장 전반이 위축된 상황에서도 지난 2025년 매출이 전년 대비 약 51% 증가했으며, 영업이익은 69% 상승을 기록했다.

성장 동력으로는 ▲브라 라인업의 안정적 확장 ▲기능성 스포츠브라의 활성화 ▲아우터라이즈 시장 선점 등이 꼽힌다. 브랜드 관계자는 “컴포트랩은 디자인을 넘어 브라컵 설계와 패턴 노하우 등 기술 자산이 강점”이라며, “이러한 제품 개발 역량은 새로운 카테고리 확장 시에도 일관되게 적용되어 제품의 성공 확률을 높이는 선순환 구조를 만들고 있다. 특히 새로운 모델 발탁과 함께 다양한 캠페인을 마련해 브랜드 입지와 해외 진출 준비를 이어갈 계획”이라고 전했다.

한편, 컴포트랩은 캠페인 공개와 함께 ‘듀얼쿨 튜브탑’과 ‘에르고핏’ 라인업을 론칭, 인체공학적 설계와 시원한 착용감으로 선보이고 있다. 제품 및 브랜드에 대한 더 자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

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