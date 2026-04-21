"美 부통령, 이란과 2차 협상하러 21일 파키스탄으로 출국 예정"

J.D. 밴스 미국 부통령이 이란과의 종전 협상을 위해 21일(현지시간) 회담 장소인 파키스탄 이슬라마바드로 출발할 것으로 예상된다고 미 온라인매체 악시오스가 3명의 소식통을 인용해 보도했다.



두 명의 소식통은 밴스 부통령이 21일 오전에 출발할 예정이라고 했으며, 다른 소식통은 밴스 부통령이 20일 밤늦게 떠날 수 있다고 말했다.

J.D. 밴스 미국 부통령. 로이터연합뉴스

밴스 부통령이 지난 11일 이란과 처음으로 협상했을 때 함께한 스티브 윗코프 대통령 특사와 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너도 이번 협상을 위해 이슬라마바드로 이동할 것으로 예상된다.



현재 미국과 이란은 휴전 시한 만료가 임박한 상황에서 이슬라마바드에서 다시 만날 것으로 예상되지만, 이란이 아직 공식적으로 대표단을 보낸다고 발표하지 않으면서 협상 개최 여부와 정확한 일시 등은 불확실한 상태다.



앞서 트럼프 대통령은 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 밴스 부통령이 파키스탄으로 가고 있으며 곧 도착한다고 말했지만, 이후 로이터통신은 밴스 부통령이 아직 미국에 있다고 보도했다.



뉴욕타임스(NYT)는 밴스 부통령이 21일 워싱턴DC에서 이슬라마바드로 출발할 것으로 예상된다고 두 명의 미국 당국자를 인용해 보도했다.



또 밴스 부통령이 협상장에 나오면 첫 협상에서 이란 대표단을 이끈 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장도 참여할 것이라고 두 명의 이란 당국자가 NYT에 전했다.



악시오스에 따르면 트럼프 행정부는 20일 하루 종일 이란으로부터 협상단을 이슬라마바드로 보내겠다는 메시지가 나오기를 기다렸다고 한다.



한 소식통은 이란 이슬람혁명수비대가 미국의 이란 봉쇄 중단 없이는 대화할 수 없다는 강경한 입장을 유지하라고 협상단을 압박하는 가운데 이란 정부가 시간을 끌고 있다고 말했다.



이란 협상단은 최고지도자 모즈타바 하메네이의 결정을 기다렸는데 20일 밤에 협상 승인이 이뤄졌다고 이 소식통은 전했다.

<연합>

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