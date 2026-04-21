“요시하라, 함 붙자” IBK기업은행, 일본의 2012 런던 동메달, 2024 VNL 준우승 이끈 마나베 감독 선임 [오피셜]

2026∼2027 V리그 여자부에서는 일본인 사령탑들의 맞대결을 볼 수 있을 전망이다. IBK기업은행이 2012 런던 올림픽 동메달, 2024 발리볼네이션스리그(VNL) 2위 등 일본 국가대표팀 사령탑을 오래 이끌며 지도력을 입증한 마나베 마사요시 감독을 신임 사령탑으로 선임했다. 2025∼2026시즌 ‘요시하라 매직’으로 하위권으로 평가받던 흥국생명을 봄 배구로 이끈 요시하라 토모코 감독과 마나베 감독의 일본인 사령탑 맞대결이 벌써부터 팬들의 관심을 일으키고 있다.

IBK기업은행은 21일 구단 보도자료를 통해 마나베 감독을 신임 감독으로 선임했다고 밝혔다.

마나베 감독은 일본 여자배구 국가대표팀을 28년 만의 올림픽 메달로 이끈 명장이다. 그는 2012 런던 올림픽 동메달을 시작으로, 2016 리우데자네이루 올림픽 5위 등 굵직한 성과를 연이어 달성하며 일본을 세계 정상급 팀으로 성장시켰다. 특히 2010년대 초반 세계랭킹 10위권 밖이었던 일본을 2018년 세계랭킹 2위까지 끌어올리며 지도력을 입증했다.

2020 도쿄 올림픽 이후 마나베 감독은 다시 한 번 일본 대표팀의 사령탑을 맡았다. 2024 파리 올림픽을 한 달여 앞두고 열린 발리볼네이션스리그(VNL)에서는 준결승에서 브라질을 풀 세트 접전 끝에 꺾고 결승까지 올랐다. 결승에서 이탈리아에게 1-3으로 패했지만, 체격적 조건이 열세여도 얼마든지 세계 여자배구에서 좋은 성적을 낼 수 있음을 입증했다. VNL 준우승으로 파리 올림픽에서도 메달이 기대됐지만, 예선 탈락하면서 마나베 감독은 일본 대표팀 사령탑을 내려놓았다.

마나베 감독의 가장 큰 강점은 ‘데이터 배구’의 완성이다. 그는 모든 경기를 철저히 분석해 상대팀의 공격 패턴, 수비 위치, 세터의 토스 성향까지 수치화하는 체계적 분석 시스템을 구축했다. 이를 바탕으로 경기 중 실시간으로 전술을 수정하는 ‘라이브 애널리틱스’를 도입하며 배구계에 혁신을 불러왔다. 또한 선수별 점프력, 스파이크 각도, 리시브 성공률 등을 정밀 측정해 개인 맞춤형 훈련 프로그램을 설계하는 과학적 접근으로 유명하다. 반복 훈련을 넘어 데이터에 기반한 세밀한 보완 전략을 통해 선수 개개인의 강점을 극대화하고 약점을 체계적으로 개선했다. 이러한 지도 방식은 상대적으로 신체 조건의 한계를 극복하고 조직력과 기술 완성도로 세계 무대에서 경쟁력을 확보하는 원동력이 됐다.

IBK기업은행 관계자는 “마나베 감독은 세계 배구의 흐름을 가장 정확히 읽고 있는 지도자”라며 “데이터 기반 전술과 선수 개개인의 잠재력을 끌어내는 코칭 철학이 알토스배구단의 우승 경쟁력을 한층 높여줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

IBK기업은행은 아시아쿼터 선수로 오사나이 미와코 선수를 발빠르게 영입해 이번 시즌 알토스배구단은 마나베 감독이 추구하는 조직적이고 속도감 있는 배구를 보여줄 수 있을 전망이다. 마나베 감독은 오는 5월부터 팀 훈련을 지휘할 예정이며, 알토스배구단은 새 시즌 우승을 목표로 전력 강화에 박차를 가할 계획이다.

IBK기업은해은 “그동안 팀의 성장과 발전을 위해 헌신과 열정을 보여준 여오현 감독 대행 및 코칭스텝들의 노고에 깊은 감사를 전하며, 앞으로의 새로운 도전에도 변함없는 응원을 보낸다“고 말했다. 여오현 전 감독대행은 남자배구 대표팀 트레이너에 지원했고, 여 대행을 보좌하던 김학민 코치는 IBK기업은행에 잔류한다.

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