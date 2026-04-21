“꼭 가볼 곳·먹을 맛…” 군산시, 월별 추천 콘텐츠 한눈에 제공

전북 군산시가 계절과 시기에 맞는 관광지와 먹거리 정보를 누리집에서 제공해 한눈에 확인할 수 있게 한다.

군산시는 최근 군산문화관광 누리집을 통해 시범 운영 중인 ‘월별 추천 콘텐츠 알림창 서비스’를 다음 달부터 정식 도입해 본격 운영한다고 21일 밝혔다.

전북 군산시가 군산문화관광 누리집을 통해 시범 운영 중인 ‘4월 추천 콘텐츠 알림창’.

이번 서비스는 방문 시점에 맞는 맞춤형 정보를 선호하는 최근 관광 경향을 반영해 기획됐다. 관광객이 누리집에 접속하면 알림창을 통해 주요 관광지와 먹거리를 직관적인 사진과 간결한 문구로 바로 확인할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.

특히, 단순 정보 나열이 아닌 ‘지금 군산에서 경험해야 할 것’을 제안하는 추천형 콘텐츠로 제공해 관광객의 선택을 돕는다. 월별 계절성과 관광 흐름을 반영해 ‘이달의 추천 관광지’와 ‘이달의 추천 먹거리’를 선정해 선보일 예정이다.

예를 들어 봄철에는 도심 속 유원지인 은파호수공원의 벚꽃과 야경, 제철 꽃게를 추천하고, 여름에는 고군산군도 선유도 해수욕장과 군산 수제맥주, 가을에는 고군산섬잇길과 전어 요리 등을 중심으로 계절별 특색을 살린 콘텐츠를 제공한다. 또한 군산시간여행축제, 군산 짬뽕페스티벌 등 지역 대표 축제와 연계한 정보도 함께 담아 관광 승수 효과를 높일 방침이다.

군산시는 이번 서비스를 통해 관광객에게 명확한 여행 동기를 제공하고, 관광지와 먹거리를 연계한 소비를 유도해 체류시간 증가와 지역경제 활성화로 이어질 것으로 기대한다.

군산시 관계자는 “월별 추천 콘텐츠를 통해 관광객들이 군산을 보다 쉽고 매력적으로 경험할 수 있을 것”이라며 “문화관광 누리집을 단순 정보 제공을 넘어 ‘관광 추천 기반 플랫폼’으로 발전시킬 계획”이라고 말했다.

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