“평소 남을 돕는 걸 기쁘게 여기던 분”…60대 가장, 3명에 ‘새삶’ 주고 떠나

갑자기 쓰러져 뇌사 판정을 받은 60대 가장이 장기기증을 통해 3명에게 새 삶을 선물하고 떠났다.

기증자 김기웅씨 생전 모습. 한국장기조직기증원 제공

한국장기조직기증원은 지난 1월 10일 고려대학교 구로병원에서 김기웅(67) 씨가 뇌사 장기기증으로 간과 양쪽 신장을 각각 3명에 나누고 떠났다고 21일 밝혔다.

김씨는 지난 1월 8일 회사에서 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐지만, 상태가 급격히 악화돼 결국 뇌사 판정을 받았다. 같은 날 외동딸은 둘째 아이를 출산해 산후조리원에 머물던 중 어머니의 전화를 받고 급히 병원으로 향했지만 끝내 아버지의 눈을 다시 마주하지 못했다.

김씨는 둘째 손주를 보기 위해 미리 예방접종까지 하고 딸의 몸조리가 끝나기만을 기다렸지만, 아쉽게도 손주를 안아보지 못하고 떠나 가족들의 안타까움을 더했다.

유족에 따르면 김씨는 생전 하나뿐인 딸에게 짐을 지우고 싶지 않다는 뜻에서 아내와 함께 연명치료 거부를 신청했다. 딸 윤지씨는 “아버지는 평소에도 남을 돕는 것을 기쁘게 여기셨던 분”이라며 “장기기증이라는 선택 역시 주저 없이 ‘잘했다’고 말씀하실 분이라는 확신이 있었다”고 전했다.

김씨는 약 30년 가까이 한 분야에서 성실히 일하며 가장으로서 책임을 다해온 인물이다. 특히 딸에게는 누구보다 다정한 아버지였다. 퇴근길마다 딸과 손주가 좋아하는 빵과 과일을 사 들고 귀가하는 것이 일상이었고, 사소한 것 하나까지 챙기는 것을 기쁨으로 삼았다. 윤지씨는 “친구들이 늘 부러워할 만큼 따뜻한 아버지였다”고 회상했다.

윤지씨는 아버지에게 마지막 인사를 전하며 “아빠가 떠난 뒤 그 빈자리를 느끼면서 나도 아빠처럼 선하게 살고 싶어졌다”며 “아주 먼 훗날 다시 만나는 날, 각자의 자리에서 행복했다고 웃으며 인사하자. 고맙고 사랑한다”고 말했다.

또한 장기를 기증받은 이들에게는 “아픔 없이 건강하게 살아가길 바라고, 아버지의 따뜻한 마음을 이어가 주셨으면 좋겠다”고 전했다. 이어 “아버지가 마지막 길에서 여러 생명을 살릴 수 있어 다행이라 생각한다”며 “이 이야기가 누군가에게 작은 용기가 되어 장기기증이 더욱 활성화되길 바란다”고 덧붙였다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “생명나눔을 실천해 주신 기증자 김기웅 님과 유가족분들의 따뜻한 마음에 감사드린다. 누군가의 생명을 살리는 기적과 같은 일이 우리 사회를 더 건강하고 따뜻하게 만드는 힘이 될 것으로 생각한다”라고 말했다.

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