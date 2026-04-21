이영자, 층간소음에 이사까지 "억울했지만 연예인이라"

방송인 이영자가 층간소음 문제로 이사를 결정한 일화를 밝혔다.

20일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 양소영 변호사와 아나운서 출신 방송인 이금희가 게스트로 출연했다.

이영자. 뉴시스, tvN STORY '남겨서 뭐하게' 캡처

이날 방송에서는 층간소음 피해를 겪고 있는 사연자의 고민이 공개됐다.

이에 이영자는 "일산에 살 때 아랫집에 이사를 왔는데 난리가 났다. 내가 집에 들어가서 하나, 둘, 셋만 하면 바로 올라오더라. 소리가 난다고"라며 자신의 경험을 털어놨다.

이어 "슬리퍼도 사다 주더라. 나도 슬리퍼 신고 다니는데 너무 억울했다"며 "한동안 노이로제에 걸려 집안에서 제대로 걷지 못하고 벽을 짚은 채 옆으로 다니기도 했다. 우리 집인데 살 수가 없겠더라"고 했다.

그러면서 "어느 날 송은이와 김숙을 초대했다. 그런데 움직이자마자 바로 초인종을 누르더라. 도저히 살 수 없었다"고 덧붙였다.

그는 "소음의 원인이 우리가 아닌 것 같다고 설명해도 해결되지 않았다"며 "해결이 어려웠고, 연예인이다 보니 결국 이사를 선택했다"고 말했다.

박세리 또한 "새벽에 소음이 들릴 때가 있다"며 "너무 심하면 직접 찾아가 볼까 고민하기도 했다"고 했다.

<뉴시스>

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