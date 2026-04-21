아침 영하권 추위, 낮엔 초여름…황사로 미세먼지 '매우나쁨'

화요일인 21일 아침 최저기온이 영하권으로 떨어지고 일부 지역에는 한파특보가 내려졌지만, 낮 최고기온은 20도 이상으로 오르며 일교차가 크겠다.



북서풍을 타고 유입된 황사가 이날 전국 대부분 지역에 영향을 미치겠고, 미세먼지 농도도 전국적으로 '매우 나쁨' 수준으로 짙겠으니 외출할 때 마스크를 착용해야 한다.

쌀쌀한 날씨를 보인 21일 출근길 서울 광화문네거리에서 두터운 옷을 입은 시민들이 길을 지나고 있다.

기상청에 따르면 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 이날 아침 기온은 전날보다 5∼10도가량 큰 폭으로 떨어졌고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.



경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전북 동부 등 일부 지역은 아침 기온이 영하권(0도 이하)으로 떨어졌다.



충남과 전북 일부지역, 강원남부산지에는 한파특보가 발효됐다.



다만, 낮부터는 다시 기온이 20도 안팎까지 오르며 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준을 보이겠다.



이날 낮 최고기온은 17∼23도로 예상된다.



주요 도시 낮 최고기온은 서울 19도, 인천 17도, 수원·제주 19도, 부산 20도, 강릉·대전·세종 21도, 광주·울산 22도, 대구 23도다.



지난 18일부터 고비사막과 내몰공고원 등에서 발원한 황사가 우리나라 상공을 지나면서 이날 전국 대부분 지역에서 황사 영향을 받겠다.



수도권과 강원, 대전, 세종, 충북, 충남, 광주, 전북, 대구, 경북 등 대부분 지역에 전날 오후 5시를 기해 '관심' 단계 황사 위기경보가 발령됐다.



관심 단계 황사 위기경보는 '황사에 미세먼지 일평균 농도가 150㎍/㎥를 초과할 것으로 예상될 때' 발령된다.

서풍을 따라 유입되는 황사의 영향으로 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이고 있는 21일 서울 남산에서 바라본 도심이 뿌옇다.

황사가 유입되면서 미세먼지 농도는 이날 서울·경기남부·충청권·광주·전북·대구·경북은 '매우나쁨'으로 예상된다.



일부 산지와 해안 지방에는 강한 바람에도 주의해야 한다.



강원산지, 북부동해안과 경북북동산지, 남부동해안은 강푹특보가 발효되며, 이날 오전까지 바람이 시속 70㎞ 이상으로 매우 강하게 불겠다.



풍랑특보가 발효된 동해중먼바다와 동해남부북쪽먼바다, 제주해상에는 이날 밤까지 바람이 시속 30∼60㎞로 강하게 불고, 물결이 1.0∼3.5m로 매우 높게 일겠다.



일부 수도권과 강원내륙, 남부산지에는 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 중부지방에도 대기가 건조한 곳이 있겠으니 산불 및 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.

<연합>

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