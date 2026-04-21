아이디어가 곧 돈… 마포구, 정책 제안하면 최대 100만 원 쏜다

마포구청사. 마포구 제공

21일 마포구가 주민과 공무원의 창의적인 아이디어를 발굴해 실제 정책에 반영하는 ‘2026년 마포구 제안제도’를 연중 운영한다고 밝혔다. 제안이 채택될 경우 최대 100만 원의 부상금은 물론, 공무원에게는 특별승급 등 파격적인 인사 혜택이 주어진다.

이번 제도는 구청장 권한으로 실행할 수 있는 모든 행정 분야를 대상으로 한다. 주민이 참여하는 ‘국민제안’과 공무원이 참여하는 ‘공무원제안’으로 나뉘어 운영되며, 생활 속 불편 개선부터 업무 효율을 높이는 창의적 아이디어까지 폭넓게 접수한다.

◆ 창의성·실효성이 핵심... 최대 100만 원 부상금

심사는 총 100점 만점으로 진행된다. 창의성(30점), 능률성(20점), 계속성(20점), 적용범위(20점), 노력도(10점)를 종합적으로 평가해 채택 여부를 결정한다.

채택된 국민제안은 등급에 따라 부상금을 차등 지급한다. 금상은 100만 원, 은상은 60만 원, 동상은 30만 원, 장려상은 10만 원이다. 공무원제안 역시 동일한 부상금이 지급되며, 추가로 창의 마일리지가 부여된다. 특히 우수한 성적을 거둔 공무원에게는 특별승급이나 희망부서 전보 등 인사상 인센티브도 제공할 방침이다.

◆ 단순 민원은 제외... 구체적인 실현 가능성 따져야

구에 따르면 지난 2024년에는 241건의 접수 중 16건이 정책으로 채택됐다. 2025년에도 262건의 제안 중 3건의 공무원 제안이 통과되어 행정에 적용됐다.

대표적인 채택 사례로는 ‘마음건강 충전소 운영’과 ‘새올행정시스템 기능 개선’ 등이 있다. 특히 명절이나 공휴일 당직 근무 시 다음 근무 순번에서 제외해주는 ‘당직 근무 인센티브 제안’은 현재 실제 시행 중으로 직원들의 큰 호응을 얻고 있다.

다만 구체성이 부족하거나 실현 가능성이 낮은 제안, 혹은 단순한 민원성 내용은 채택에서 제외될 수 있다. 마포구 관계자는 “주민 의견이 정책이 되기 위해서는 구체적인 실행 방안이 중요하다”며 “실효성 있는 아이디어가 행정에 녹아들 수 있도록 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.

구는 이번 운영을 통해 주민 체감도가 높은 정책을 지속적으로 발굴할 계획이다. 접수는 국민신문고(국민)와 행정포털(공무원)을 통해 오전 9시쯤부터 상시 가능하다.

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