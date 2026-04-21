6월 출산 남보라 “자연주의 출산 준비 중”

사진=남보라 SNS

배우 남보라가 임신 중 근황을 전했다.

남보라는 20일 자신의 인스타그램을 통해 “이제 8주 남았다”는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

그는 “전 자연주의 출산 준비 중”이라며 “유도 분만, 무통 주사 없이 가장 자연스럽게 출산을 하고 싶었다”고 말했다.

이어 “그래서 운동도 열심히 하고 식단도 신경 써서 하고 있다”고 했다.

그러면서 “이제 정말 얼마 안 남았다”고 덧붙였다.

공개된 사진 속 남보라는 거울 셀카를 통해 만삭의 D라인을 드러내고 있다. 그는 한 손으로 배를 부드럽게 감싸며 미소 짓고 있다.

자연주의 출산은 의료진의 인위적인 개입을 최소화하고, 산모와 아기가 출산의 주체가 돼 자연스러운 순리에 따라 아기를 낳는 방식을 뜻한다.

무통 주사, 촉진제, 회음부 절개 등의 의료적 처치를 하지 않는 점이 특징이다.

남보라는 지난해 5월 동갑내기 비연예인과 결혼했으며, 같은 해 12월 임신 사실을 알렸다. 오는 6월 출산 예정이다.

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