방탄소년단 '스윔', 빌보드 핫100 4주 연속 톱10

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 정규 5집 '아리랑(arirang)' 타이틀곡 '스윔(SWIM)으로 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 4주 연속 톱10를 유지했다.

20일(현지시간) 빌보드 홈페이지에 게재된 차트 예고 기사에 따르면, 방탄소년단이 3년9개월 만인 지난달 20일 발매한 완전체 앨범 '아리랑'의 타이틀곡 '스윔'은 25일자 '핫100' 10위를 차지했다.

'스윔'은 3주 전 해당 차트 1위를 찍었고, 2위, 5위를 거쳤다. 다만 이번 주에도 디지털 송 세일즈 차트는 1위(1만1000건 판매)를 지키고 있다. 4주 연속 1위다. 빌보드 글로벌, 글로벌(미국 제외) 두 차트에서도 여전히 1위다.

'스윔'은 방탄소년단의 '핫100' 7번째 1위 곡이기도 하다. 리더 RM이 작사 전반을 책임진 곡으로, 삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 계속해서 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래했다.

이와 별개로 글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' OST인 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 '골든'은 이번 주 '핫100'에서 지난 주와 같은 7위에 걸렸다. 앞서 '골든'은 해당 차트에서 통산 8주 1위에 올랐다. 이번 주까지 해당 차트엔 43주째 머물렀다.

한편 미국 컨트리스타 엘라 랭글리(Ella Langley)의 '추진 텍사스(Choosin' Texas)'는 통산 7주째 정상을 지키고 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지