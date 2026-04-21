독일 총리 "미국, 쿠바 무력 개입 근거 없다"

프리드리히 메르츠 독일 총리는 20일(현지시간) 미국이 쿠바에 무력으로 개입할 근거가 전혀 없다고 주장했다.

메르츠 총리는 이날 독일 하노버를 방문한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 공동 기자회견에서 “쿠바가 공산주의 정권에서 겪고 있는 정치적 문제에도 불구하고 제3국에 대한 명백한 위협이 전혀 존재하지 않는다”며 “쿠바에 개입할 근거가 전혀 없다”고 말했다.

프리드리히 메르츠 독일 총리(오른쪽), 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령. AP연합뉴스

그는 “방어능력은 다른 나라에 군사적으로 개입할 권리가 아니다”라며 “현재 미국이 그런 행동을 개시할 이유가 없다고 본다”고 덧붙였다.

룰라 대통령도 “쿠바는 70년 동안 제재와 봉쇄를 당했다. 이건 전세계적 스캔들”이라며 쿠바뿐 아니라 모든 나라에 대한 주권 침해에 반대한다고 말했다.

미국은 1959년 사회주의 혁명으로 피델 카스트로 정권이 들어선 뒤 쿠바와 외교관계를 끊고 각종 경제 제재를 가해왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “쿠바는 오랫동안 카스트로에 의해 매우 잘못 운영된 나라였다”면서 “이란과 전쟁이 끝나면 쿠바에 잠시 들를 수도 있다”며 군사 개입 가능성을 시사하고 있다. 지난 1월에는 쿠바가 중국·러시아 등과 결탁해 미국 안보를 위협한다며 국가 비상사태를 선포하고 제재를 강화했다.

독일과 브라질은 이날 정부 간 회의를 한 뒤 공동성명을 내고 중동전쟁이 막대한 인명피해와 인도적 위기, 에너지 시장 혼란을 불러왔다며 협상으로 문제를 해결하라고 촉구했다.

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