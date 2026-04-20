트럼프 "종전 즉시 휘발윳값 정상화"… 에너지장관 발언 반박나서

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 미국 내 휘발유 가격이 올해 안에 갤런당 3달러 이하로 떨어지지 않을 것이라는 미 에너지부 장관의 발언에 “틀렸다”고 반박했다.

행정명령 서명하는 트럼프. 로이터 연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 의회 전문매체 더힐과의 전화 인터뷰에서 크리스 라이트 에너지 장관의 발언에 대한 질문을 받자 “나는 그가 틀렸다고 생각한다. 완전히 틀렸다”고 답했다. 트럼프 대통령은 이같은 휘발유 가격이 언제 정상화할 것으로 보느냐는 질문에 이란 전쟁을 언급하며 “이게 끝나는 즉시”라고 주장했다. 대통령이 주무 각료의 발언을 정면으로 부인하는 일은 이례적인 것으로 평가된다.

라이트 장관은 전날 CNN 방송에 출연해 미국 내 휘발유 가격이 언제 갤런당 3달러(리터당 약 1200원) 이하로 복귀할 것으로 예상하는지에 관해 “올해 말이 될 수도 있고, 내년이 돼야 가능할 수도 있다”고 전망했다. 올해 2월까지만 해도 갤런당 2.9달러대였던 미국 휘발유 평균가격은 미·이란 전쟁 발발 후 40% 넘게 급등해 현재 갤런당 4.1달러대다

트럼프 대통령은 종전협상 중재국인 파키스탄의 실세인 아심 무니르 군 총사령관이 자신과의 전화 통화에서 ‘미국의 대(對)이란 해상봉쇄가 이란과 협상에 장애물’이라고 말했다는 로이터 통신 보도도 부인했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지