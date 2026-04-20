한국공항공사, 고교생 대상 항공보안교육 시행

한국공항공사가 고등학생을 대상으로 항공보안교육을 실시했다.



한국공항공사는 20일 수학여행철을 맞아 서울 강서구에 위치한 경복비즈니스고등학교를 방문해 ‘청소년 항공보안 특별교육’을 실시했다.

20일 서울 경복비즈니스고등학교에서 한국공항공사 직원이 학생들을 대상으로 청소년 항공보안 특별교육을 진행하고 있다.

올해 처음 시행되는 이번 교육은 수학여행 등 단체 이동 시 학생들이 공항 이용 과정에서 겪는 혼선을 줄이기 위해 마련됐으며 김포공항 인근 수학여행 예정 고등학교의 사전 신청을 받아 진행됐다.

공항 이용 전 신분확인과 보안검색 절차를 미리 안내해 반입금지 물품 소지나 신분증 미소지로 인한 수속 지연을 예방하고 단체승객의 공항 이용 편의를 높이기 위한 조치다.

이번 교육은 공사 직원들이 직접 만든 교육자료를 활용해 실제 학생들이 자주 소지하는 문구용 칼, 가위, 인화성 스프레이 등 주요 항공기 반입금지 물품의 종류와 최근 개정된 보조배터리 반입 절차 등을 교육했다.

또 미성년자 유효신분증에 대한 설명과 손바닥 정맥을 활용한 신분확인 서비스인 ‘바이오패스’ 모바일 사전등록 방법을 함께 소개해 신분증 미지참에 따른 탑승 차질을 줄이도록 했다.

공사는 이번 교육을 시작으로 학교 현장 중심의 항공보안교육을 확대해 사전 안내를 강화하고 항공보안 의식 제고 활동을 지속해 나갈 계획이다. 오는 5월 6일 서울 양천구 대일관광고등학교에서 교육을 실시할 예정이다.

전헌배 김포공항장 직무대리는 “수학여행을 앞둔 학생들이 공항 이용 절차를 미리 이해하고 준비할 수 있도록 학교 현장 중심의 항공보안교육을 실시하여 안전하고 편리한 공항 이용 문화를 정착해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지