日 혼슈 동쪽 해역서 규모 7.7 지진…'후발지진 주의보'

일본 혼슈 동쪽 해역에서 20일 오후 4시 52분께 규모 7.7 지진이 발생했다.



최고 3ｍ 쓰나미가 예상되면서 홋카이도 태평양 연안 중부와 혼슈 아오모리현 태평양 연안, 이와테현에 쓰나미 경보가 발령됐다가 예상 쓰나미 높이는 1ｍ로 낮아졌다.

일본 정부는 지난해 12월 강진을 계기로 처음 발령했던 '홋카이도·산리쿠 앞바다 후발 지진 주의 정보'를 이날 다시 발령했다.



일본 기상청은 앞으로 일주일 정도 유사한 규모의 지진이 일어날 가능성이 있다며 홋카이도, 이와테현, 아오모리현 등 일본 북동부 7개 도·현 182개 시정촌(市町村, 기초지방자치단체)을 대상으로 특별 대비 태세를 당부했다.



일본 기상청에 따르면 이날 이와테현 앞바다에서 규모 7.7 강진이 발생했다.



기상청은 당초 지진 규모를 7.4로 발표했다가 상향 조정했다.



진앙은 아오모리현의 인구 24만명 도시 하치노헤에서 동남쪽으로 134㎞라고 유럽지중해지진센터(EMSC)는 전했다. 일본 기상청에 따르면 진원 깊이는 20㎞다.



이번 지진으로 아오모리현 하시카미조에서는 진도 5강의 흔들림이 관측됐다.



또 이와테현 미야코, 모리오카, 하치노헤, 시치노헤마치 등에서는 진도 5약의 흔들림이 감지됐다.



도쿄 일부 지역에서도 흔들림이 느껴진 것으로 알려졌다.



일본 기상청 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 '규모'와는 달리 지진이 일어났을 때 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체의 흔들림 정도 등을 수치로 나타낸 상대적 개념이다.

일본 기상청 홈피 캡처, 빨간색이 경보, 노란색이 주의보 대상 지역임.

진도 5강은 대부분 사람이 행동에 지장을 느끼고 고정돼있지 않은 가구는 쓰러지는 흔들림이다.



이번 지진으로 하치노헤에 사는 60대 남성이 자택 계단에서 넘어져 병원에 이송됐다.



일본 정부는 이날 지진이 '홋카이도·산리쿠 앞바다 후발 지진 주의 정보' 발령 기준에 해당한다고 발표했다.



후발 지진 주의보는 일본 해구·쿠릴 해구를 따라 거대 지진 발생이 예상되는 진원 지역에서 규모 7.0 이상의 지진이 일어나 평소보다 대규모 지진 발생 가능성이 커졌다고 판단되는 경우 발령된다.



이 정보가 발표되면 피난 장소나 경로를 확인하는 한편 지진 발생 이후 즉시 피할 수 있도록 미리 재난 가방과 비상식량, 식수 등을 준비해야 한다.



일본 해구·쿠릴 해구에서 거대 지진이 발생할 확률은 평상시 0.1% 정도로 평가되지만, 과거 사례를 보면 세계적으로 규모 7에 상당하는 지진이 일어났을 경우 1주일 이내에 규모 8을 넘는 지진이 또 발생할 확률은 약 1%에 이른다.



NHK는 "거대 지진이 발생할 가능성이 커졌다"며 해당 지역 주민은 일본 정부·지자체가 발신하는 정보에 따라 방재 대응에 임해야 한다고 당부했다.



이날 지진 직후 이와테현과 아오모리현, 홋카이도 남쪽 연안에는 최고 3ｍ의 쓰나미가 예상되며 쓰나미 경보가 발령됐지만, 실제 해안을 덮친 쓰나미 높이는 이와테현 구지항에서 오후 5시 34분 관측된 80㎝로 예상보다 낮았다.



오후 9시 기준 예상 쓰나미 높이는 1ｍ다.



쓰나미 주의보가 홋카이도에서 후쿠시마현에 이르는 연안에 발령됐지만 2011년 동일본 대지진 당시 큰 피해를 본 후쿠시마 제1원자력발전소 및 2원전에는 이상이 없다고 교도통신이 전했다.



미야기현 오나가와 원전, 아오모리현 히가시도리 원전에도 피해는 보고되지 않았고 원전에서 나오는 사용 후 핵연료를 보관하는 일본 내 유일한 중간 저장 시설인 아오모리현 무쓰시 시설에도 지진 피해가 발견되지 않았다.



JR 동일본은 이번 지진으로 도호쿠 신칸센 도쿄-신아오모리 구간 등의 운행을 중단했다.



일본 정부는 지진 발생 후 총리 관저 위기관리센터에 연락실을 설치하고 피해 상황을 확인 중이다.



한편, 일본 내각부는 기자회견을 열어 지진과 관련해 퍼진 가짜 정보에도 주의를 환기했다.

<연합>

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