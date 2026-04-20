쿠시먼앤드웨이크필드 코리아, 오피스 시장 세미나 개최

글로벌 상업용 부동산 서비스 기업 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아가 오피스 시장 대응 전략을 공유하는 세미나를 열었다.

쿠시먼앤드웨이크필드 코리아는 지난 17일 서울 신라호텔에서 ‘2026 오피스 시장 세미나’를 개최했다고 20일 밝혔다. 이번 행사는 ‘불확실한 시장에서의 임차 전략’이라는 주제로 기업 부동산 담당자와 투자자 등 100여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

쿠시먼앤드웨이크필드 코리아(Cushman & Wakefield Korea)가 지난 17일 오전 서울 신라호텔 영빈관 에메랄드 홀에서 '2026 오피스 시장 세미나'를 열고 있다. 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아 제공

첫 번째 세션을 담당한 김수경 쿠시먼앤드웨이크필드 리서치팀 이사는 ‘국내 상업용 부동산 시장: 3중고를 넘어선 회복과 인공지능(AI) 기반 구조 변화’를 주제로 강연했다. 김 이사는 “고유가·고물가 등에도 한국 상업용 부동산 시장은 견고한 회복 탄력성을 보여줬다”며 “AI 기술의 비약적인 발전이 오피스 수요를 이끌면서 이른바 ‘고사양 오피스’에 대한 선호가 강해질 것”이라고 전망했다.

두 번째 세션에서는 류승현 쿠시먼앤드웨이크필드 오피스 임차자문팀 상무가 ‘불확실한 시장에서의 임차 전략’을 주제로 발표했다. 류 상무는 “임대 우위 시장이 지속되면 임차인은 보다 정교한 전략이 필요할 것”이라며 “사무실과 재택근무를 병행하는 근무 방식에 맞춰 공간 효율을 높인 ‘어드밴스드 하이브리드’ 오피스가 중요해질 것”이라고 내다봤다.

최용준 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아 본부장은 “올해는 새로운 시장 질서가 자리 잡는 변곡점이 될 것”이라며 “변화하는 오피스 환경에 맞춘 맞춤형 자문을 강화해 나가겠다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지