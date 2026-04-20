HUG, 보증료 최대 60% 할인…PF 특례도 1년 연장

주택도시보증공사(HUG)가 중동발 자재비 상승으로 어려움을 겪는 건설업계를 지원하기 위해 보증료를 낮추고 프로젝트파이낸싱(PF) 규제도 완화한다.

HUG는 20일 최인호 사장 주재로 긴급 회의를 열고 이 같은 내용을 담은 ‘공공성 강화 방안’을 추진한다고 밝혔다. 정부의 건설·금융 지원 대책에 맞춰 건설사들의 자금 부담을 덜어주기 위한 조치다.

최인호 HUG 사장이 20일 긴급 현안점검회의를 주재하고 있다. HUG 제공

핵심은 보증료 인하다. HUG는 주택을 분양할 때 의무적으로 가입해야 하는 ‘주택분양보증’ 보증료를 2027년 5월까지 30% 낮춘다. 분양보증은 주택사업자가 반드시 가입해야 하는 의무보증으로, 보증료 인하만으로 사업 전반 금융 비용을 직접 줄이는 효과가 있다는 게 HUG의 설명이다.

특히 PF대출보증이 있는 사업장은 할인 폭을 최대 60%까지 확대한다. PF보증을 통해 사업 자금을 조달한 사업장은 금융비용 부담이 큰 만큼 보증료까지 추가로 낮춰 사업성 개선을 유도하겠다는 취지다.

재건축·재개발 등 정비사업에 필요한 자금을 지원하는 ‘정비사업자금대출보증’ 보증료도 같은 기간 30% 인하한다. 별도 신청 없이 기존 사업장 남은 사업비에도 적용된다. HUG 관계자는 “건설사와 조합의 금융비용 부담이 줄어 사업성 개선과 자금 조달 여건 완화에 도움이 될 것으로 기대한다”고 전했다.

아울러 PF보증 요건 완화 특례도 2027년 6월까지 1년 연장한다. 보증 한도를 총사업비의 70%까지 확대하고, 사업자가 먼저 투입해야 하는 자금 비율도 낮추는 등 자금 조달 문턱도 낮춘다. 이에 건설사가 초기 자금 부담을 줄이고 금융권에서 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되는 효과가 있을 것으로 보인다.

최 사장은 “이번 금융지원이 건설업계의 숨통을 틔우고 주택시장에 활력을 불어넣는 마중물이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 중동 상황으로 피해를 입는 건설업계 지원방안을 검토해 나갈 예정”이라고 말했다.

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