내일 아침 기온 ‘뚝’…한파특보 속 전국 황사 ‘매우 나쁨’ [내일날씨]

화요일인 21일은 전국적으로 아침 기온이 전날보다 최대 10도 가까이 급격히 떨어지며 때늦은 꽃샘추위가 기승을 부릴 전망이다.

지난 7일 꽃샘추위가 찾아와 전날보다 5도 이상 떨어진 4도의 날씨를 보인 가운데 서울 광화문광장에서 외국인들이 옷깃을 여미며 걸어가고 있다. 뉴시스

기상청은 20일 충남과 전북 일부 지역, 강원 남부 산지에 한파특보를 발표한 가운데 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 아침 기온이 전국 대부분 지역에서 5~10도가량 큰 폭으로 낮아지겠다고 예보했다.

특히 강원 내륙과 산지를 중심으로는 아침 기온이 0도 이하로 떨어지는 곳이 있어 농작물 냉해 피해에 대한 주의가 필요하다.

내륙 지역을 중심으로는 낮과 밤의 기온 차가 15도에서 20도 안팎으로 크게 벌어지겠다. 새벽부터 아침 사이 경기 동부와 충남권 내륙, 전북 내륙에는 서리가 내리는 곳이 있겠고, 강원 내륙과 산지 및 충북 지역에는 얼음이 어는 곳도 있겠다.

하늘 상태는 중국 산둥반도 부근에서 서해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑다가 밤부터 차차 구름이 많아지겠으며, 제주도는 종일 구름이 많은 날씨를 보이겠다.

내일 아침 최저기온은 2~11도, 낮 최고기온은 17~23도의 분포를 나타내겠다.

주요 지역별 아침 기온은 서울 6도, 인천 7도, 춘천 3도, 대전 4도, 광주 5도, 대구 6도, 부산 11도 등으로, 낮 기온은 서울 19도, 춘천 20도, 대전 20도, 전주 20도, 광주 21도, 대구 22도, 부산 19도까지 오르며 일교차가 매우 크겠다.

기온 강하와 더불어 서풍을 타고 유입되는 황사의 영향으로 전국의 미세먼지 농도는 매우 높을 것으로 보인다. 수도권과 강원권, 충청권, 광주, 전북, 대구, 경북 지역은 ‘매우 나쁨’ 수준을 보이겠으며, 그 밖의 전남과 영남권, 제주권은 ‘나쁨’ 수준이 예상된다.

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