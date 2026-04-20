‘1초 170개 판매’…동서식품 ‘맥심 모카골드’ 출시 37주년

국민커피 ‘맥심 모카골드’가 출시 37주년을 맞이했다.

20일 동서식품에 따르면 맥심 모카골드는 1989년 출시 이후 국내 커피믹스 시장에서 가장 많이 판매되고 있는 베스트셀러 제품이다. 최근 1년간 누적 판매량을 분석한 결과, 스틱 기준 총 53억개로 나타났다. 이는 1초에 약 170여개가 판매되는 수치다.

맥심 모카골드 제로슈거 커피믹스. 동서식품 제공

맥심 모카골드가 탄생하기 13년 전인 1976년, 동서식품은 인스턴트 커피 제조 노하우를 기반으로 세계 최초의 커피믹스인 맥스웰하우스 커피믹스를 개발하는 데 성공했다. 커피믹스가 등장하기 전에는 커피, 프리마, 설탕을 각자의 기호에 맞게 타서 마시는 것이 일반적이었다.

커피믹스는 휴대가 간편하고 보관이 쉬우며, 언제 어디서든지 뜨거운 물만 있으면 손쉽게 타서 마실 수 있는 장점이 있다. 커피믹스는 발매 초기 야외 여가활동을 하는 사람들을 겨냥해 고속도로 휴게소를 중심으로 제품을 판매했다.

이후 커피믹스에 대한 광고를 진행하고 판촉활동이 활성화되면서 야외에서 커피를 즐길 수 있도록 하는 처음 목표를 넘어서 가정과 사무실에까지 확산하며 국민적 기호식품으로 자리매김했다.

1987년 점차 고급화되는 소비자 입맛을 만족시키기 위하여 프리미엄 브랜드로 맥심 커피믹스를 발매했다. 포장 형태도 기존의 사각 파우치와는 다르게 날렵한 스틱 형태를 도입했다.

1980년대 말부터 1990년대 초까지 여러 업체의 등장으로 국내 커피 시장의 경쟁은 점점 치열해졌다. 동서식품은 한국 소비자들의 입맛에 맞는 부드럽고 깔끔한 맛과 향을 갖춘 커피 개발에 돌입했다. 원두 로스팅의 강도, 커피 추출 공정 등에 다양한 변화를 시도하는 연구에 심혈을 기울인 결과 1989년 풍부한 향의 부드러운 커피 ‘맥심 모카골드’를 개발하는 데 성공했다.

맥심 모카골드는 국내 커피믹스 시장 내 압도적 1위 자리를 꾸준히 지키고 있다. 동서식품 관계자는 “맥심 모카골드가 오랫동안 소비자들의 사랑을 받아온 비결은 바로 ‘세상 어디에도 없는 맛’을 만드는 황금 비율에 있다”며 “최상급 수준의 원두를 엄선해 장기간의 소비자 조사를 통해 도출한 최적의 비율로 블렌딩해 언제 어디서나 누가 타도 맛있는 커피를 만들어냈다”고 강조했다.

맥심 모카골드는 업계 선두 자리에 안주하지 않고 변화하는 고객의 입맛과 눈높이에 맞춰 다양한 변화와 시도를 꾸준하게 지속해오고 있다. 대표적인 것 중 하나가 바로 ‘맥심 리스테이지’다. 동서식품은 제품의 전반적인 품질을 업그레이드하는 맥심 리스테이지를 주기적으로 진행하고 있다.

이는 전임직원이 담당 분야에서 다양한 아이디어를 자유롭게 개진하고 이에 따라 맥심 전 브랜드 제품의 맛과 향, 디자인을 업그레이드한 결과이기도 하다. 그간 진행된 맥심 리스테이지를 통해 수많은 신제품이 출시된 것은 물론 향회수기술(SAR), 향회수공법 등 동서식품만이 보유한 다양한 기술과 공법이 탄생하기도 했다.

지난해 초에는 당류 섭취를 줄이려는 ‘제로 트렌드’를 반영해 설탕을 넣지 않아도 부드러운 단맛을 즐길 수 있는 신제품 커피믹스 ‘맥심 모카골드 제로슈거 커피믹스’를 선보였다. 설탕과 물엿 대신 에리스리톨과 폴리글리시톨 등 대체 감미료를 사용해 달콤함은 유지하면서도 ‘제로슈거’의 기준인 식품 100g당 당 함량 0.5g 미만을 충족시킨 제품이다.

동서식품은 다양한 소비자들에게 친근하게 다가가는 동시에, 브랜드가 보유한 전문성과 역사를 알릴 수 있는 방법의 일환으로 브랜드 체험 공간과 기회를 꾸준하게 제공하고 있다. 지난 2015년부터 부산, 전주, 군산, 경주 등 전국 주요 도시를 순회하며 선보이는 ‘모카골드 팝업 카페’가 그 대표적 사례다. 모카골드 팝업 카페는 매년 다방, 책방, 사진관, 우체국, 라디오 방송국, 골목, 가옥 등으로 콘셉트를 달리하며 진행했다.

동서식품 관계자는 “앞으로도 동서식품은 커피의 맛과 향에 집중해 다양한 제품을 지속적으로 선보이는 한편, 소비자들과 더욱 가까이 소통하기 위한 다양한 마케팅 활동을 활발히 전개할 계획”이라고 말했다.

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