이창용 “韓銀, 균형발전·부동산·고령화 문제 등 목소리 내달라”

20일 임기를 마친 이창용 한국은행 총재가 앞으로도 수도권 집중·부동산·고령화 등 한국 경제의 구조개혁 과제에 대해 한은이 목소리를 내줄 것을 당부했다. 이재명 대통령이 신현송 한국은행 총재에 대한 임명안을 재가하면서 ‘신현송호’ 한은은 큰 공백 없이 출범하게 됐다.

이 총재는 이날 서울 중구 한은에서 열린 이임식에서 “앞으로도 한은이 교육, 주거, 균형발전, 청년고용, 노인빈곤 등 우리 경제가 당면한 구조적 문제를 해결하기 위한 중장기 과제를 계속 연구해 주시면 좋겠다”고 말했다. 이 총재는 “지난 4년 여러 위기 상황을 관리하면서 다시 한번 깨달은 점은 통화·재정정책만으로 우리 경제의 안정과 성장을 이뤄내기가 점점 어려워지고 있다는 사실”이라며 이같이 밝혔다.

이창용 한국은행 총재(오른쪽)가 20일 서울 중구 한은에서 열린 이임식에서 재임 기간 활동 사진을 모은 기념앨범을 받고 있다. 사진공동취재단

이 총재는 경제구조 변화로 통화·재정정책의 영향력이 약화돼 당면 과제에 대응하기에 한계가 있다며 “4년 전 취임사에서 한은이 ‘통화·금융정책의 울타리를 넘어 국내 최고의 싱크탱크’가 되자고 말씀드렸는데 그 마음은 지금도 같다”고 했다. 이 총재는 취임 후 저출생·고령화, 자율주행택시, 연명의료, 교육, 부동산 등 한국 사회 과제를 다룬 ‘구조개혁 시리즈’를 쏟아냈다. 그는 임기 중 가장 큰 보람을 느낀 순간으로 비상계엄 이후 대처를 꼽았다. 이 총재는 이임식 후 기자단과 만나 “비상계엄 직후 외신의 연락을 정말 많이 받았다”며 “외신과 인터뷰하면서 헌법재판소가 제대로 작동되면 경제와 정치가 분리될 수 있다는 논리로 대응했고, 이후 직원들에게 관련 보고서를 만들라고 지시해서 잘 작동했던 것 같다”고 말했다.

코로나19 이후 주요국 중 가장 먼저 2% 물가안정을 달성한 점, 한국형 포워드 가이던스 도입 등도 성과로 들었다. 그는 아울러 “비기축통화국 중앙은행 총재로서 처음으로 국제결제은행(BIS) 글로벌금융시스템위원회(CGFS) 의장을 맡게 된 것, 지난 20여년간 상승하기만 했던 가계부채 비율을 처음으로 하락세로 이끈 것도 의미 있는 성과”라고 말했다.

한편 이 대통령이 이날 오후 신 총재에 대한 임명안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 출입기자단 공지를 통해 이같이 밝혔다. 발령 일자는 21일이다. 앞서 국회 재정경제기획위원회는 신 후보자에 대한 인사청문 보고서를 여야 합의로 채택했다. 재경위는 지난 15일 인사청문회와 17일 회의에서 신 후보자 딸의 국적 신고·불법 여권 논란 등이 불거지자 보고서를 채택하지 않았다. 재경위원장인 국민의힘 임이자 의원은 “대내외 경제 상황이 엄중하기 때문에 한은 총재라는 직위의 공백이 있어서는 안 된다는 점은 많은 위원께서 공감하는 부분”이라며 딸 관련 논란을 보고서에 병기하겠다고 밝혔다.

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