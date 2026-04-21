이창용 “韓銀, 균형발전·부동산·고령화 문제 등 목소리 내달라”

“국내 최고의 싱크탱크가 돼야
통화·재정만으로 성장 못 이뤄
비상계엄 이후 대처 가장 보람”
李, 후임 신현송 총재 임명안 재가
20일 임기를 마친 이창용 한국은행 총재가 앞으로도 수도권 집중·부동산·고령화 등 한국 경제의 구조개혁 과제에 대해 한은이 목소리를 내줄 것을 당부했다. 이재명 대통령이 신현송 한국은행 총재에 대한 임명안을 재가하면서 ‘신현송호’ 한은은 큰 공백 없이 출범하게 됐다.
이 총재는 이날 서울 중구 한은에서 열린 이임식에서 “앞으로도 한은이 교육, 주거, 균형발전, 청년고용, 노인빈곤 등 우리 경제가 당면한 구조적 문제를 해결하기 위한 중장기 과제를 계속 연구해 주시면 좋겠다”고 말했다. 이 총재는 “지난 4년 여러 위기 상황을 관리하면서 다시 한번 깨달은 점은 통화·재정정책만으로 우리 경제의 안정과 성장을 이뤄내기가 점점 어려워지고 있다는 사실”이라며 이같이 밝혔다.
이 총재는 경제구조 변화로 통화·재정정책의 영향력이 약화돼 당면 과제에 대응하기에 한계가 있다며 “4년 전 취임사에서 한은이 ‘통화·금융정책의 울타리를 넘어 국내 최고의 싱크탱크’가 되자고 말씀드렸는데 그 마음은 지금도 같다”고 했다. 이 총재는 취임 후 저출생·고령화, 자율주행택시, 연명의료, 교육, 부동산 등 한국 사회 과제를 다룬 ‘구조개혁 시리즈’를 쏟아냈다. 그는 임기 중 가장 큰 보람을 느낀 순간으로 비상계엄 이후 대처를 꼽았다. 이 총재는 이임식 후 기자단과 만나 “비상계엄 직후 외신의 연락을 정말 많이 받았다”며 “외신과 인터뷰하면서 헌법재판소가 제대로 작동되면 경제와 정치가 분리될 수 있다는 논리로 대응했고, 이후 직원들에게 관련 보고서를 만들라고 지시해서 잘 작동했던 것 같다”고 말했다.
코로나19 이후 주요국 중 가장 먼저 2% 물가안정을 달성한 점, 한국형 포워드 가이던스 도입 등도 성과로 들었다. 그는 아울러 “비기축통화국 중앙은행 총재로서 처음으로 국제결제은행(BIS) 글로벌금융시스템위원회(CGFS) 의장을 맡게 된 것, 지난 20여년간 상승하기만 했던 가계부채 비율을 처음으로 하락세로 이끈 것도 의미 있는 성과”라고 말했다.
한편 이 대통령이 이날 오후 신 총재에 대한 임명안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 출입기자단 공지를 통해 이같이 밝혔다. 발령 일자는 21일이다. 앞서 국회 재정경제기획위원회는 신 후보자에 대한 인사청문 보고서를 여야 합의로 채택했다. 재경위는 지난 15일 인사청문회와 17일 회의에서 신 후보자 딸의 국적 신고·불법 여권 논란 등이 불거지자 보고서를 채택하지 않았다. 재경위원장인 국민의힘 임이자 의원은 “대내외 경제 상황이 엄중하기 때문에 한은 총재라는 직위의 공백이 있어서는 안 된다는 점은 많은 위원께서 공감하는 부분”이라며 딸 관련 논란을 보고서에 병기하겠다고 밝혔다.
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