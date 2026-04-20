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‘한 달 만의 복귀’ 김동연 “민생부터 돌보자”…추경안 속도전

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수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

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도정 복귀 첫날 도의회 방문…추경 협조 요청
“민생 추경 신속 처리…여야 가리지 않고 부탁”

‘6·3 지방선거’ 경선 참여로 직무가 정지됐던 김동연 경기도지사가 한 달 만인 20일 복귀했다. 김 지사는 첫 일정으로 도의회를 찾아 민생현안 처리를 위한 추가경정예산안 통과에 노력을 기울였다. 

 

20일 김동연 경기도지사(왼쪽)가 김진경 도의회 의장을 만나 추경안 통과에 협조를 구하고 있다. 경기도 제공
20일 김동연 경기도지사(왼쪽)가 김진경 도의회 의장을 만나 추경안 통과에 협조를 구하고 있다. 경기도 제공

김 지사는 이날 오전 김진경 도의회 의장을 만나 비공개 간담회를 갖고 21일부터 진행되는 임시회에서 추경안의 원활한 심의와 처리에 협조해 달라고 요청했다.

 

간담회 이후 김 지사는 “직무에 복귀했기에 인사를 드렸고, 제일 현안이 추경이니 처리를 요청했다”며 “지금 정부에서 중동 전쟁으로 어려운 여건에 놓여 있는 만큼 추경안을 경기도가 가장 빨리, 또 가장 잘 뒷받침해 민생을 돌보자고 말씀드렸다”고 전했다.

 

이어 김 지사는 더불어민주당 최종현 대표의원을 만나 같은 취지의 협조를 구했다. 그는 도의회 국민의힘에 대한 설득 여부를 묻는 말에는 “오늘 백현종 국민의힘 대표의원도 만나기로 했다”며 “여야를 가리지 않고 협조를 구하겠다”고 밝혔다.

 

김 지사는 지난달 20일 민주당 도지사 후보 경선을 위해 예비후보로 등록하면서 직무가 정지됐다. 이어 지난 7일 경선에서 탈락한 뒤 휴식기간을 갖고 이날 도정에 복귀했다.


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