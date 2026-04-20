반팔 꺼냈더니 한파… 변덕쟁이인가 ‘봄’

화요일인 21일 전국 아침 기온은 하루 전보다 최고 10도가량 낮겠다. 30도에 육박하는 여름 더위가 오는가 싶더니 강원·충남·전북 일부 지역에는 때 아닌 한파특보까지 발효됐다.

서울 성동구 왕십리광장 화단 너머로 겨울 외투를 챙겨입은 시민들이 오가고 있다. 뉴스1

기상청은 20일 오후 9시부로 강원 남부 산지와 충남 공주시·금산군, 전북 무주군에 한파주의보가 발효됐다고 밝혔다. 이는 한파주의보 발령 기록이 확인되는 2005년 7월 이후 가장 늦은 시기에 발령된 한파주의보다. 기존에 가장 늦은 한파주의보 기록은 2021년 4월13일 중부·남부지방 내륙·산지에 발령된 것이다.



이번 한파주의보는 기온 급락이 예상돼 발령됐다. 한파주의보는 10월부터 4월까지 중 ‘아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 하강해 3도 이하이고 평년기온보다 3도 낮을 것으로 예상될 때’ 발령된다.



실제 이날 오후부터 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 21일 아침 기온은 전국 대부분 지역에서 5∼10도가량 낮을 것으로 예상된다. 낮과 밤 기온차도 15도 안팎으로 크겠다. 예상 아침 최저기온은 2∼11도, 낮 최고기온은 16∼22도다.



한파주의보가 발효된 공주의 경우 이날 아침 최저기온이 12도였는데 21일 아침 최저기온은 2도에 그치겠다. 이날 아침 최저기온이 각각 13.7도와 14.1도였던 금산과 무주도 21일 아침 최저기온은 2도에 불과하겠다. 서울의 경우 아침 최저기온이 이날 13.7도에서 21일 6도까지 떨어질 전망이다.

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