충북, ‘교통사고 오명’ 벗는다…372억 투입 ‘보행자 안전’ 에 힘 모은다

충청북도가 하락하는 교통문화지수를 끌어올리고 어린이와 어르신 등 교통약자의 생명을 지키기 위해 도정 역량을 집중한다.

이동옥 충북도 행정부지사는 20일 도청 브리핑룸에서 교통안전 언론브리핑에서 “올해부터 2029년까지 총 372억원을 투입해 교통약자 보호를 위한 환경 개선과 성숙한 교통문화 정착에 도정역량을 총동원하겠다”고 밝혔다. 사고유형 분석으로 교통안전 개선에 나서겠다는 의지다.

이동옥 충북도 행정부지사가 20일 도청 브리핑룸에서 교통안전 개선방안 등을 설명하고 있다. 충북도 제공

충북 지역의 보행자 안전 성적표는 ‘낙제점’ 수준이다. 2024년 한 해 동안 도내에서 발생한 보행 어린이 교통사고는 85건에 달하며 이 중 절반 이상인 55%가 하교 시간대인 오후 2시에서 6시 사이에 집중됐다.

어르신들의 상황도 마찬가지다. 지난해 보행 고령자 사고는 368건이 발생해 22명이 소중한 목숨을 잃었다.

국토교통부가 발표한 교통문화지수에서 충북은 2024년 8위(C등급)에서 2025년 12위(D등급)로 하락했다. 이에 도는 지난해 6월부터 11개 시군과 함께 어린이 보호구역 719곳과 노인 보호구역 596곳에 대한 전수조사에 이어 교통사고 예방을 위한 개선 대책을 마련했다.

올해부터는 사고유형과 보행 특성을 과학적으로 분석한 ‘맞춤형 처방’을 내린다. 어린이 보호구역 408곳에는 차량 감속 유도 시설을, 노인 보호구역 421곳에는 보행 안전시설을 확충한다. 특히 시급성을 고려해 올해 당초 예산보다 34억원을 추가 확보한 122억원을 투입해 156곳의 정비를 조기에 마칠 계획이다.

시설 개선과 함께 도민들의 의식 변화를 끌어내는 ‘바른 교통문화’ 정착에도 속도를 낸다. 사고 위험이 큰 초등학교 45곳을 대상으로 연간 60회 이상의 대대적인 하굣길 캠페인을 전개하고 어린이 2만6000여 명을 대상으로 찾아가는 교육을 한다.

어르신들을 위해서는 경로당과 복지시설을 직접 방문해 240회에 걸친 안전 교육을 진행한다. 운수종사자와 민방위대원 등 도민 5만여명에게도 시청각 교재를 활용한 생활밀착형 교육을 시행해 ‘보행자 보호’가 당연한 상식이 되는 문화를 조성한다는 전략이다.

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