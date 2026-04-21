[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 21일 (화요일) 65년생, 손해 감수해야 풀립니다

96년생 엇비슷한 상황이 반복될 가능성이 다분. 84년생 도움이 필요한 곳 외면하지 말 것. 72년생 계획과 진행은 지금이 적기다. 60년생 아파트 빌라 주택 매매는 동남방으로 추진하세요. 48년생 금전융통은 북동방으로 진출하세요. 36년생 사람들 뒤에 몸을 숨기는 것이 좋겠다.

97년생 중앙선에서 자기자리를 꼿꼿하게 잘 지켜라. 85년생 길이 아니면 쳐다보지도 마라. 73년생 신불자는 해결책이 나타난다. 61년생 상가나 건물매매는 기쁨 소식이 오는 운이다. 49년생 금전문제는 오후에 희소식이 오는 운이다. 37년생 개인위생에 많은 신경을 쓰자.

98년생 열 사람이 한 명의 도둑을 잡기 힘들다. 86년생 할 일 다 하고 좋은 소리 못 들음. 74년생 시작보다는 마무리에 신경쓸 시점이다. 62년생 점포매매는 서남방으로 추진하세요. 50년생 신용문제 금전문제는 기씨 배씨 차씨에 부탁하세요. 38년생 건강에 과민하게 반응하지 말자.

99년생 신경 쓸 일이 많이 생긴다. 87년생 묵었던 일들이 속 시원히 해결된다. 75년생 오르지 못할 나무는 결코 없다. 63년생 아파트 빌라 주택매매는 동북방으로 추진하세요. 51년생 재정문제는 서북방을 진출하세요. 39년생 뜻이 같은사람을 먼저 찾아라.

00년생 서로 정을 나누는 것이 가장 좋은 방책이다. 88년생 남의 도움을 얻어서 이루려들지 마라. 76년생 작은 것도 세심하게 챙기는 시기다. 64년생 변동과 이동하기에 좋은 운이다. 52년생 상가나 건물매매는 남북방으로 추진하세요. 40년생 금전융통은 박씨 서씨 민씨에 부탁하세요. 28년생 정확하지 않으면 무턱대고 나서지 마라.

01년생 이해하면서 포용해주면 그이상의 득이 따른다. 89년생 원칙을 고수해야 뒤탈이 없다. 77년생 의외의 성과를 거둘 수 있다. 65년생 조금 손해본다는 마음으로 다가서자. 53년생 토지 땅 대지매매는 동서방으로 추진하세요. 41년생 현제는 건강이 중요하다. 29년생 몸도 마음도 지치기 쉬운 시기.

02년생 어디라도 달려간다는 자신감이 필요함. 90년생 상처뿐인 영광에 열광하지 말라. 78년생 마음에 드는 이성이 나타난다. 66년생 주변 일에 따라 만감이 대처하자. 54년생 점포매매는 동남방에서 좋은 소식이 오는 운이다. 42년생 금전문제는 풀수있는 단서가 온다. 30년생 불로소득에 마음을 빼앗기면 많은 걸 잃는다.

03년생 문서를 오래두고 관리하면 빛을 발할 것이다. 91년생 악몽에서 깨어나 새 세상이 열림. 79년생 자신만의 창의적인 발상이 요구된다. 67년생 지출의 규모를 줄이자. 55년생 아파트 빌라 주택매매는 서남방으로 추진하세요. 43년생 금전융통은 좋은 결과가 기대된다. 31년생 오직 건강만 생각하는 것이 좋다.

04년생 할 일 있으면 지금이 적기다. 92년생 고뇌하고 활동하는 만큼 실속이 없다. 80년생 서남방에서 이성친구가 나타난다. 68년생 적극적으로 일하는 자세를 가지자. 56년생 상가나 건물매매는 둥북방으로 추진하세요. 44년생 재정문제는 서남방으로 진출하세요. 32년생 이득이 보여도 신중하게 행동하라.

04년생 터널을 벗어나 광명을 품에 안을 길한 운. 93년생 몸과 마음이 여유롭지 못하고 수고롭다. 81년생 자신의 판단만 믿지 말자. 69년생 일을 두고 생각이 많은 시점이다. 57년생 토지 땅 대지매매는 동남방으로 추진하세요. 45년생 신용관계 금전문제는 김씨 천씨 정씨에 부탁하세요. 33년생 건강에 고심과 갈등을 일으킬 수 있다.

06년생 서로 접근해나갈 때 비로소 이룰 수가 있다. 94년생 좋지 않는 소식으로 마음이 착잡하다. 82년생 하면 된다는 정신으로 도전하자. 70년생 발바닥에 땀이 나도록 뛰자. 58년생 점포매매는 좋은 소식이 오는 운이다. 46년생 금전융통은 북서방으로 진출하세요. 34년생 계획이 무리라고 판단되면 수정해야 상책이다.

95년생 가뭄에 단비 내리듯 만사형통 운. 83년생 자신감을 갖고 일에 다가서자. 71년생 현재일은 미루지 말고 실행하라. 59년생 아파트 빌라 주택매매는 동서방으로 추진하세요. 47년생 재정문제는 길씨 백씨 강씨에 부탁하세요. 35년생 자영업자는 예상 밖의 소득이 생기는 날.

백운철학원

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