'또 유재석 로또 꿈'… "꿈에서 유재석이 구해준 뒤 5억원 당첨"

유재석이 꿈에 나타난 뒤 로또에 당첨되었다는 사연이 또 한번 전해졌다. SBS 제공

방송인 유재석이 꿈에 나타난 뒤 로또에 당첨되었다는 사연이 또 한 번 전해졌다.

20일 복권 수탁사업자 동행복권은 최근 진행된 ‘스피또 1000’ 104회차 인터뷰에서 1등 당첨자 A 씨의 인터뷰를 공개했다. A 씨는 해당 회차에서 1등에 당첨돼 5억원을 수령하게 됐는데, 자신의 당첨 비결로 ‘유재석 꿈’을 꼽았다.

A 씨는 “더러운 물에 휩쓸려 떠내려가던 저를 유재석 님이 구해주는 아주 생생한 꿈을 꿨다”고 밝혔다. 꿈에서 깨고 예사롭지 않은 기운을 느낀 A 씨는 서울 서초구의 한 판매점에서 스피또와 로또 복권을 구매했고, 집에 돌아와 스피또를 긁고 1등 당첨을 확인했다.

A 씨는 유재석 꿈을 꾸고 예사롭지 않은 기분에 로또와 스피또를 샀다고 전했다. 뉴스1

A 씨는 “꿈인지 생시인지 구분이 안 될 정도로 기뻐 곧장 며느리에게 전화를 걸어 소식을 알렸다”고 전했다. A 씨는 최근 어려워진 집안 사정으로 힘든 시기를 보내고 있었는데 “하늘이 도운 기분”이라며 “당첨금으로 대출금을 상환하고, 가족들이 조금 더 편안하게 지낼 수 있는 보금자리로 이사할 계획”이라고 밝혔다.

한편, ‘유재석 꿈’을 꾼 후 복권에 당첨됐다는 사례는 이번이 처음은 아니다.

앞서 지난해 강원도 원주에서 ‘스피또1000’ 100회차 1등 당첨자도 “재물 관련된 꿈과 함께 유재석 씨가 나오는 꿈을 꿨다”고 밝히며 당첨 소감에 “유재석 님 감사합니다”라고 적어 화제가 됐다.

이렇듯 '유재석 꿈'은 행운의 상징으로 여겨지기도 한다. 뉴시스

또 2023년 7월 ‘스피또1000’ 68회차 당첨자도 “첫째 아이가 유재석 님이 나오는 꿈을 꾼 덕분에 큰 행운이 찾아온 것 같다”며 유재석 꿈이 행운의 상징임을 이야기했다.

한편, 스피또1000은 1000원에 구매 가능한 즉석 복권으로, 행운 숫자가 자신의 숫자 6개 중 하나와 일치할 경우 당첨금을 받는다. 1등 당첨 매수는 회차당 11장이다.

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