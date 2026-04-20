동국대 경찰행정 총동문회, 남산 걷기대회 개최

동국대학교 경찰행정학과 총동문회는 동문과 가족, 그리고 재학생이 함께하는 ‘2026 경행가족 남산 걷기대회’를 지난 18일에 개최했다고 20일 밝혔다. 행사는 동문 간 교류와 가족 단위 참여를 통한 유대 강화를 목적으로 마련됐다.

동국대 경찰행정학과 총동문회가 지난 18일 ‘2026 경행가족 남산 걷기대회’를 열었다. 동국대 경찰행정학과 총동문회 제공

참가자들은 동국대학교 대운동장에서 출발해 서울 남산 산책로를 지나, 남산 팔각정까지 올라갔다. 이후 단체 기념사진을 촬영했다. 행사에는 이창배 학부장과 전주은·이원기 교수 등 학교 관계자들도 참석하여 학과의 최근 활동상을 소개했다.

걷기 행사 이후에는 상록원에서 오찬이 이어졌다. 최다 인원 참가 기수(학번), 최연소 참가자와 최다 가족 참여자 등을 대상으로 한 경품 시상이 진행됐다. 이 자리에서는 여러 동문이 올해 입학한 신입생들에게 장학금을 전달하며 40년을 넘어선 교류를 이어갔다.

이상훈 총동문회 회장(대전대 경찰학과 교수)은 “앞으로도 동문 간 소통과 교류를 확대할 수 있는 자리를 지속적으로 마련하겠다”고 강조했다.

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