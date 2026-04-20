노동부 “중동 전쟁으로 청년고용 위축…추경 신속 집행”

중동 전쟁으로 청년 고용이 실제 위축됐다는 정부 진단이 나왔다. 고용노동부는 추가경정예산안을 신속히 집행해 청년 고용난을 해소하겠다는 의지를 밝혔다.

노동부는 20일 김영훈 장관 주재로 제4차 비상고용노동상황점검회의를 열었다. 노동부에 따르면 지난달 청년 고용률은 43.6%로 2021년 3월 이후 최저 수준이고, 실업률은 7.6%로 같은 시기 이후 최고 수준이다. 중동 전쟁이 장기화하면 기업의 원자재 수급 어려움, 불확실성 확대 등이 채용 위축으로 이어져 청년층에 직격탄이 될 것이라는 우려가 나온다. 비상고용노동상황점검회의는 이런 문제에 대응하기 위해 개최됐다.

김영훈 고용노동부 장관. 연합뉴스

노동부는 대학일자리플러스센터 등에서 현장 목소리를 조사한 결과 청년들이 취업 어려움을 호소했다고 설명했다. 중동 전쟁 장기화에 따른 신규채용 축소 우려, 경력채용 선호 등으로 구직 문턱이 높아졌다는 것이다. 실제 부품제조업·수출입 관련 기업에서 신규채용을 축소·보류하는 현상도 포착되고 있다.

중·소규모 협력업체에 고용 불안도 이어지는 모습이다. 노동부는 고유가·고환율에 영향을 받는 관광·여행업의 경우 영세여행사 일부에서 휴직과 고용조정 등이 발생하고 있어 고용유지지원금을 지원하고 고용 동향을 모니터링하고 있다.

노동부는 이 같은 난맥을 타개하기 위해 일경험·직업훈련 등 청년 일자리 지원 확대를 위한 추경을 신속히 편성했다고 밝혔다. 청년 일자리 사업 관련 추가 운영기관 및 신규 훈련과정 신속 선정, 집중 홍보 등을 진행할 계획이다.

노동부는 앞서 철강업 위기 겪는 인천광역시 동구를 고용위기 선제대응지역으로 지정하기도 했다. 고용위기 선제대응지역제도는 고용 사정이 급격히 악화할 우려가 있는 지역을 선제적으로 지정해 고용유지지원금, 직업능력개발지원사업, 생활안정자금융자 등 지원 시 우대하는 제도다. 인천 동구는 철강 업황 악화로 지역 내 주요 기업 공장 폐쇄와 가동률이 떨어지는 등 고용 둔화를 겪고 있다.

김 장관은 “중동 전쟁 등으로 어려움을 겪는 청년들이 변화를 체감할 수 있도록 청년 일자리 추경을 빨리 집행하겠다”며 “중동 전쟁이 일자리 위기로 이어지는 고리를 끊어내기 위해 고용위기선제대응지역 지정과 같이 위기 징후 시 선제 대응하겠다”고 말했다.

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