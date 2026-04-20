경주 고분 올라가 미끄럼 탄 아이, 부모는 방치…“안 다쳐 다행”

사진=JTBC ‘사건반장’ 방송 화면 갈무리

경북 경주시의 한 ‘사적’(史蹟) 유적 고분에서 5살쯤으로 보이는 남자 어린아이가 능선을 미끄럼틀처럼 타고 내려오는 모습이 JTBC ‘사건반장’을 통해 전해져 논란이 됐다.

경주시 측은 세계일보와의 통화에서 “다행히 고분에는 큰 훼손이 없는 상태였다”면서 “사고가 발생하지 않아 천만다행”이라고 밝혔다.

20일 경주시에 따르면 아이가 뛰놀던 고분은 ‘국가 지정 문화재’로 알려졌다.

이번 논란은 약 3주 전쯤 발생했다. 당시 한 시민은 “역사유적지구에서 남자아이가 고분에 올라가 미끄럼틀을 타듯 내려왔다”는 내용의 민원 신고를 시 관리팀에 제출했다.

고분 근처에는 출입과 훼손을 금지하는 경고문이 설치돼 있었으나, 당시 현장에 아이를 제지할 보호자가 없었던 것으로 전해졌다.

신고를 접수한 관리팀은 잔디 등 훼손 상태를 확인하고 아이 부모에게 아이가 다칠 위험성 등을 안내하기 위해 현장으로 출동했으나, 아이와 부모는 이미 현장을 떠난 상태였다.

이에 인근 커피숍 등을 찾아다녔으나 결국 이들을 발견하지 못했다.

관리팀은 “당시 현장에 아이를 제지할 보호자가 없었던 것으로 안다”며 “현장에는 폐쇄회로(CC)TV가 없고, 시민들의 보다 편한 관람을 위해 안전 울타리도 낮게 설치된 곳”이라고 설명했다.

그러면서 “고분 높이가 상당해 자칫 아이가 굴러 떨어지는 등의 사고 위험이 따른다”며 “다행히 아이도 다치지 않았고 훼손도 크지 않았다. 자녀와 동반 관람 시에는 아이들이 고분에 들어가지 않도록 해야 한다”고 주의를 당부했다.

국가 지정 문화재인 고분을 훼손할 경우, 문화유산법에 따라 5년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금형에 처할 수 있다. 범행이 경미한 경우에는 과태료 처분이 내려진다.

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