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SM 김지원 최정민·하이브 신선정·JYP 송지은, 빌보드 ‘위민 인 뮤직’ 선정

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이복진 기자 bok@segye.com

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SM엔터테인먼트·하이브(빅히트 뮤직)·JYP엔터테인먼트를 이끄는 국내 엔터테인먼트 업계 여성 리더들이 미국 ‘빌보드 위민 인 뮤직 2026(Billboard Women in Music 2026)’ 수상자로 나란히 선정됐다.

 

20일 빌보드가 발표한 ‘2026 빌보드 위민 인 뮤직’ 수상자 명단에 따르면, SM 김지원 CRO(Chief Relations Officer·최고홍보책임자)와 최정민 CGO(Chief Global Officer·최고글로벌책임자)가 ‘레이블·유통·아티스트 서비스’ 부문에 이름을 올렸다.

김지원 CRO. SM 엔터테인먼트
김지원 CRO. SM 엔터테인먼트
최정민 CGO. SM 엔터테인먼트
최정민 CGO. SM 엔터테인먼트

앞서 지난해에는 김 CRO, 최 CGO와 함께 그룹 에스파(aespa)가 ‘올해의 그룹’수상자로 선정되며 나란히 이름을 올렸다. 특히 김 CRO와 최 CGO는 지난해에 이어 올해도 수상자 명단에 포함되며 2년 연속 선정이라는 성과를 기록했다. 김 CRO는 2000년대부터 SM 아티스트 및 기업의 대외 홍보와 마케팅 전략을 수립해온 PR 전문가다. 최 CGO는 미주, 유럽, 아시아 등 다양한 해외 시장에서 아티스트 및 기업의 브랜딩과 비즈니스를 담당했다.

 

하이브 레이블인 빅히트 뮤직 신선정 대표는 ‘멀티 섹터’ 부문에 이름을 올렸다. 신 대표는 2010년 하이브의 전신인 빅히트 엔터테인먼트에 입사해 그룹 방탄소년단(BTS)의 탄생과 초기 성장에 기여했다. 하이브 걸그룹 캣츠아이를 성공시킨 하이브 x 게펜 레코드의 미트라 다랍(Mitra Darab) 대표도 같은 부문에 뽑혔다.

빅히트 뮤직 신선정 대표.
빅히트 뮤직 신선정 대표.

JYP엔터테인먼트 1본부장이자 JYP 재팬 대표도 맡고 있는 송지은 JYP 프로듀서도 ‘레이블·유통·아티스트 서비스’ 부문에 선정됐다. 2008년 JYP에 입사한 송 프로듀서는 현재 JYP 중추를 맡고 있다.

 

‘빌보드 위민 인 뮤직’은 혁신과 변화를 이끌며 음악의 미래를 개척하고, 한 해 동안 음악 산업에 큰 영향을 미친 여성 아티스트, 크리에이터, 프로듀서, 경영진 등을 선정해 발표한다. 시상식은 29일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 팔라디움에서 열린다.


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