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"전쟁후 시장에서 사라진 원유 5억배럴…74조원어치"

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로이터, 에너지 리서치 업체 자료 토대 추정
"전 세계 모든 차량 운행 11일간 멈추는 물량"

이란 전쟁이 시작된 이후 약 50일간 글로벌 시장에서 원유와 콘덴세이트 5억 배럴 이상이 사라졌다는 분석이 나왔다.

로이터 통신은 에너지 리서치 업체 케이플러의 자료를 토대로 분석한 결과, 이 같은 수치가 나왔다며 이는 현대 역사상 사상 최대 규모의 에너지 공급 차질이라고 19일(현지시간) 보도했다.

라스라판의 카타르에너지 운영시설. AFP연합뉴스
라스라판의 카타르에너지 운영시설. AFP연합뉴스

우드 맥킨지의 라이언 모와트 책임 애널리스트는 원유·콘덴세이트 5억 배럴 상실을 다르게 표현하면 전 세계 모든 차량의 운행을 11일간 멈추는 것 또는 전 세계 경제가 5일간 원유 없이 운영되는 것과 같다고 설명했다.

로이터는 5억 배럴은 미국의 약 한 달치 원유 수요 또는 유럽 전체의 한달 이상의 원유 수요에 해당한다고 풀이했다. 또한 전 세계 글로벌 해운 산업이 약 4개월간 사용할 수 있는 연료량과도 맞먹는 규모다.

걸프 국가들은 3월에 하루 약 800만 배럴의 원유 생산을 잃었다. 이는 세계 최대 석유기업인 엑손모빌과 셰브런의 생산량을 합친 것과 맞먹는 수준이다.

사우디아라비아·카타르·아랍에미리트(UAE)·쿠웨이트·바레인·오만의 항공유 수출은 2월 약 1천960만 배럴에서 3월과 4월 현재까지 합쳐 약 410만 배럴로 급감했다. 뉴욕 JFK 공항과 런던 히스로 공항을 2만 회 왕복 운항할 수 있는 물량이 사라진 것이다.

분쟁 이후 원유 가격을 배럴당 약 100달러로 삼으면 5억 배럴은 500억달러(약 74조원)어치에 해당하는 물량이다.

전 세계 원유·석유제품의 약 20%가 지나가는 호르무즈 해협이 정상화할 수 있을지, 정상화한다면 그 시기가 언제일지 여전히 불투명한 가운데 해협이 다시 열리더라도 원유 생산과 물류 흐름의 회복은 더딜 것이라는 예상이 나온다고 로이터는 전했다.

쿠웨이트와 이라크의 중질유 유전은 정상적인 운영 수준으로 복귀하는 데 4~5개월 걸릴 수 있으며, 이에 따라 재고 감소가 여름 내내 지속될 수 있다고 케이플러의 요하네스 라우발 수석 원유 애널리스트는 예상했다.

또한 정제 시설 손상과 세계 최대 액화천연가스(LNG) 수출 시설인 카타르의 라스라판 플랜트의 피해로 인해 지역 에너지 인프라가 완전히 복구되기까지는 수년이 걸릴 수 있다는 전망도 나온다.

<연합>


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