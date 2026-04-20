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李대통령 "간디 정신으로 온세상 평화 가득하길"…추모공원 헌화

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"평화·민주 사랑하는 인도와 찬란한 미래 열어가자"

인도를 국빈 방문한 이재명 대통령은 20일(현지시간) 마하트마 간디 추모공원에 헌화하며 세계 평화를 기원했다.

이 대통령은 이날 오전 9시 30분께 뉴델리 간디 추모공원을 방문, 방명록을 통해 "마하트마 간디님의 평화정신으로 온 세상이 평화로 가득하길 기대하며 함께 노력하겠다"고 말했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일(현지시간) 인도 뉴델리 간디 추모공원에서 헌화하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일(현지시간) 인도 뉴델리 간디 추모공원에서 헌화하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 배우자 김혜경 여사와 함께 묘단에 헌화를 뿌렸고 인도 정부 관계자의 설명을 들으며 옅은 미소를 짓기도 했다.

이 대통령 부부는 헌화에 앞서 인도 정부가 준비한 공식 환영식에 참석했다.

나렌드라 모디 총리와 드로우파디 무르무 인도 대통령이 직접 이 대통령 부부를 맞이했다.

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 간디 추모공원에서 작성한 방명록. 연합뉴스
이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 간디 추모공원에서 작성한 방명록. 연합뉴스

이 대통령은 인도 의장대를 사열하고 전통 복장 차림의 환영단과 기념사진을 촬영했다.

 

인도 정부 관계자들과 인사할 때는 두손을 모아 합장하며 예를 표했고, 작년 11월 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 약 5개월 만에 재회한 모디 총리와 포옹을 나누기도 했다.

 

이 대통령은 이날 모디 총리와의 정상회담, 양해각서 교환식, 공동언론발표, 무르무 대통령과의 국빈 만찬 등 일정을 소화한다.

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시각) 뉴델리 대통령궁에서 영접 나온 나렌드라 모디 총리와 포옹하며 인사하고 있다. 왼쪽에는 김혜경 여사와 드로우파디 무르무 인도 대통령이 인사하고 있다. 연합뉴스
인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시각) 뉴델리 대통령궁에서 영접 나온 나렌드라 모디 총리와 포옹하며 인사하고 있다. 왼쪽에는 김혜경 여사와 드로우파디 무르무 인도 대통령이 인사하고 있다. 연합뉴스

한편 이 대통령은 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에 인도의 풍경을 촬영한 동영상을 게시하며 "잘 찾아보면 억지로 뺏지 않아도 양국 모두에 이익되는 일이 참 많다"며 "평화와 민주주의를 사랑하는 인도와 함께 찬란한 미래를 열어가자"고 썼다.

또 전날 동포간담회에 참석한 조상현 재인도한인회 총연합회장의 발언을 전하는 게시글을 인용하며 "검정고시 동문이고 성남에 사셨고 심지어 제가 어릴 때 다녔던 오리엔트 시계공장에도 다니셨다"고 소개하기도 했다.

<연합>


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