'유방암 투병' 박미선, '가족 예능'으로 1년 6개월 만 방송 복귀

박미선이 투병 생활을 딛고 1년 6개월 만에 '가족 예능'으로 방송에 복귀한다. 큐브엔터테인먼트, 탄탄엔터테인먼트 제공

방송인 박미선이 투병 생활을 딛고 1년 6개월 만에 ‘가족 예능’으로 방송에 복귀한다.

MBN이 선보이는 야심작, 가족 관찰 리얼리티 ‘남의 집 귀한 가족’이 오는 6월 베일을 벗는다. 20일 MBN에 따르면 가족 관찰 새 예능 프로그램의 제목은 ‘남의 집 귀한 가족’(이하 ‘귀한 가족’)으로 확정 지었으며, 오는 6월 중 첫 방송을 계획 중에 있다.

투병 생활을 마치고 약 1년 6개월 만에 복귀하는 박미선이 남편 이봉원과 동반 출연자로 나서며 ‘레전드 부부’의 진솔한 케미를 선보일 것으로 기대를 모으고 있다.

박미선, 이봉원 부부의 진솔한 입담이 기대된다. 박미선 인스타그램 캡처

‘귀한 가족’은 다양한 연예인 가족의 일상을 관찰하며 웃음과 눈물, 사랑과 갈등이 공존하는 순간들을 담아내는 가족 관찰 리얼리티 프로그램이다. ‘남의 집’을 들여다보는 시선을 통해 관계의 본질을 조명하고, 타인의 삶을 통해 가족의 의미와 소중함을 되짚어보는 기회를 제공할 예정이다.

무엇보다 박미선의 복귀 소식이 반가움을 더한다. 앞서 유방암 투병으로 활동을 잠시 중단했던 박미선은 ‘귀한 가족’을 통해 건강한 모습으로 시청자 앞에 선다. 2024년 12월 종영한 TV조선 ‘이제 혼자다’ 이후 약 1년 6개월 만의 복귀다.

박미선의 1년 6개월 만의 복귀 소식이 반가움을 더한다. 뉴시스

박미선은 이번 프로그램에서 남편 이봉원과 함께 출연해 그동안 궁금했던 근황과 일상을 특별히 공개한다. 특유의 공감력과 현실적인 시선으로 프로그램의 중심을 잡으며 오랜 시간 대중의 사랑을 받아온 ‘박미선-이봉원’ 부부만의 현실적인 이야기가 시청자들에게 깊은 울림과 웃음을 전할 관전 포인트가 될 전망이다.

제작진은 “박미선, 이봉원 부부뿐만 아니라 매회 다양한 가족들의 이야기를 통해 가족 간의 입장 차이, 그리고 이해의 과정을 자연스럽게 담아낼 계획”이라며 “이를 통해 시청자들에게 따뜻한 공감과 여운을 전할 것”이라고 밝혔다.

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