국립부산과학관, 연간회원제 ‘사이언스 패스’ 도입

국립부산과학관은 국민의 과학문화 향유 기회를 확대하기 위해 신규 연간회원제인 ‘사이언스 패스’를 본격 도입·운영한다고 20일 밝혔다.

사이언스 패스는 부산, 과천, 중앙, 광주, 대구, 강원 전국 6대 국립과학관의 통합 관람 서비스로, 부산과학관 연간회원으로 가입하면 전국 다른 국립과학관 전시관을 무료로 입장할 수 있다.

부산과학관이 올해 새롭게 도입·운영하는 연간회원제 ‘사이언스 패스’ 포스터. 국립부산과학관 제공

부산과학관 연간회원에게는 △상설전시관 및 어린이과학관 무료 △특별기획전 우대 요금 적용 △주차료 무료(1대 지정) △가입 감사 선물 증정 등 풍성한 혜택이 제공된다. 가입비는 일반 3만원(다자녀 가정 2만원, 우대 고객 1만원)이며, 재가입 시 10% 할인이 적용된다. 연간회원 가입은 부산과학관 본관 1층 종합안내데스크에서 신청하면 된다.

부산과학관 연간회원 ‘법인 1호 회원’은 BNK부산은행이다. 부산은행은 지역 과학문화 확산을 위해 임직원 가족용 연간회원권 200매를 구매하고, 부산은행 BC카드 및 체크카드로 회원권을 결제하는 시민에게 할인 혜택을 제공한다.

송삼종 부산과학관장은 “사이언스 패스 도입으로 지역 과학 인프라를 더욱 가깝게 누릴 수 있는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “시민들이 일상 속 놀이처럼 과학을 즐기는 계기가 되길 희망한다”고 말했다.

한편 부산과학관은 과학의 날(4월 21일)을 맞아 상설전시관을 무료로 개관하고, 오후 9시까지 천체투영관과 천체관측소를 개방하는 야간 프로그램 ‘별빛 과학관’을 운영한다. 또 과학관 대표 체험 시설인 ‘다이나믹 슬라이드’를 상시 운영하며 관람객들에게 더 많은 즐길 거리를 제공할 방침이다.

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