李대통령, 오후 한-인도 비즈니스 포럼…이재용·정의선 등 참석

인도를 국빈방문 중인 이재명 대통령은 20일(현지시간) 오후 한국 산업통상부와 인도 상공산업부가 공동 주최하는 '한·인도 비즈니스 포럼'에 참석한다.



이번 포럼은 8년 만에 이뤄진 한국 정상의 인도 국빈방문을 계기로 열리는 행사다. 한국 측에서는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장 등 250여명이 행사장을 찾는다.

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일 모디 총리와의 한-인도 정상회담에 앞서 뉴델리 대통령궁 광장에서 열린 공식환영식에서 모디 총리와 이동하고 있다. 청와대사진기자단

인도 측에서도 산마르(Snamar) 그룹 비제이 산카르 회장과 에사르(Essar) 그룹 라비칸트 루이야 부회장 등 기업인 350여명이 함께 한다.



이 대통령은 축사에서 한국과 인도의 관계를 높이 평가하며 양국의 대표 기업인들에게도 글로벌 시장 개척을 위한 투자와 협력에 적극적으로 나서 달라고 당부할 예정이다.



이어지는 포럼 세션에서는 첨단 제조 및 철강, 디지털 경제, 에너지 전환 등 유망 분야를 중심으로 포스코, 현대차, 크래프톤 등 기업 관계자들이 발표를 한 뒤 양국의 실질적 협력 방안을 논의한다.



아울러 이번 포럼을 계기로 양측은 조선, 디지털, 에너지 등 다양한 분야에서 총 20건의 민간 협력 양해각서(MOU)를 체결할 계획이다.



여기에는 한국경제인협회와 인도상공회의소 간 협력 MOU, GS건설이 참여하는 인도 풍력 리파워링 사업 MOU, 네이버가 참여하는 인도 지도 서비스 분야 상호 협력을 위한 MOU 등이 포함된다.



부대행사로는 일대일 비즈니스 상담회, 첨단산업·게임·엔터테인먼트 분야 기업들의 쇼케이스 등이 진행된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지