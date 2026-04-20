20~30대 ‘쉬었음 청년’ 20년새 14만여명 증가

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최근 청년층에서 이른바 ‘쉬었음’ 상태에 머무는 인구가 증가하면서 사회적 우려가 커지고 있다.

‘쉬었음’은 취업 준비나 구직 활동 없이 경제활동에 참여하지 않는 상태를 의미하는데, 세대를 거듭할수록 ‘쉬었음’ 청년이 늘어나고 첫 취업까지 걸리는 기간도 길어져 개인의 경력 단절은 물론 국가 경제에도 부담으로 작용할 수 있다는 지적이 나온다.

20일 한국경영자총협회가 발표한 ‘청년 일자리 창출을 위한 개선 과제’에 따르면 2024년 1995∼1999년생의 쉬었음 인구(당시 25∼29세)는 총 21만7000명으로 집계됐다.

이는 이전 세대와 비교해 크게 늘어난 수준이다. 2004년 당시 1975∼1979년생 쉬었음 인구(8만4000명)의 2.6배에 달한다.

연도별로 보면 쉬었음 청년(15∼29세)은 2023년 이래 3년 연속 증가했는데 대졸 이상 고학력자가 증가세를 주도했다.

대졸 이상 쉬었음 청년은 2023년 증가세로 돌아서며 15만3000명을 기록했고 2024년 17만4000명, 2025년 17만9000명으로 늘었다. 고졸 이하 쉬었음 청년은 큰 변동을 보이지 않았다.

이러한 가운데 최근에 태어난 세대일수록 첫 취업까지 걸리는 기간도 길었다.

1995∼1999년생이 학교 졸업 후 첫 취업까지 걸린 기간은 12.77개월(2024년 기준)로, 1975∼79년생의 10.71개월(2004년)보다 2.06개월 길었다.

1980∼1984년생은 10.70개월(2009년)이었고, 1985∼1989년생(2014년)과 1990∼1994년생(2019년)은 나란히 12.05개월이었다.

신규 채용으로 분류되는 ‘근속 1년 미만자’ 가운데 청년층 비중은 2006년 33.6%에서 2025년 25.2%로 20년 새 8.4%포인트 하락했다.

경총은 청년 고용 부진의 원인으로 인력수급 미스매치, 정년 60세 의무화, 저성장 고착화 등을 꼽았다.

최문석 경총 청년ESG팀장은 “최근 청년고용률이 23개월 연속 줄어들고 20~30대 쉬었음 청년이 작년 70만명을 넘어서는 등 청년고용 위기가 이어지고 있다”며 “쉬는 청년을 노동시장으로 유인하고 일하고 싶은 청년에게 일할 기회를 제공하는 특단의 대책이 필요하다”고 강조했다.

통계청에 따르면 청년층(15~29세) 중 ‘쉬었음’ 인구는 꾸준히 증가하는 추세다.

이는 단순히 일자리가 부족한 문제를 넘어, 일자리의 질과 노동환경에 대한 인식 변화가 반영된 결과로 해석된다.

과거에는 취업 자체가 목표였다면, 최근 청년들은 근무 환경, 워라밸(일과 삶의 균형), 성장 가능성 등을 더욱 중요하게 고려하는 경향을 보이고 있다.

이러한 가운데 ‘쉬었음’ 상태가 길어질수록 재취업 가능성은 낮아져 경력 공백에 대한 부담이 커지고, 노동시장과의 연결이 약화하는 악순환에 빠진다.

노동시장과 교육, 그리고 기업 문화 전반에 걸친 변화가 함께 이루어질 때, 청년들이 다시 일터로 돌아올 수 있는 기반이 마련될 것으로 보인다.

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