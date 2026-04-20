제이미 “아무것도 안 남고 불타버렸다”…공개연애 후회 고백

가수 제이미(본명 박지민)가 과거 공개 연애 경험에 대한 생각을 밝혔다.

제이미는 지난 19일 유튜브 채널 ‘대니초’에 공개된 영상에 게스트로 출연했다.

그는 “인터넷에서 어떤 기억이 사라졌으면 좋겠냐”는 질문을 받고 “내가 공개 연애를 했었다. 예전에는 늘 연애를 숨기고 데이트도 집에서만 했다. 그러다 불타는 20대가 되면서 공개 연애를 했는데, 아무것도 안 남고 그냥 불타버렸다. 지금 생각하면 후회된다”고 털어놨다.

제이미 인스타그램 캡처

제이미는 공개 연애를 선택한 배경에 대해 “회사도 나오고 자유로워지면서 공개 연애를 해보고 싶었다”고 설명했다. 그러나 결과적으로 후회가 남았다고 강조했다.

전 연인과의 결별 과정에 대해서도 언급했다. 앞서 제이미는 채널A ‘강철부대2’ 출연으로 이름을 알린 인플루언서 구민철과 2022년 공개 열애를 시작했으나 약 2개월 만에 결별했다. 당시 사회관계망서비스(SNS)를 통해 전 연인의 바람을 암시하는 글을 올리며 논란이 일기도 했다.

제이미는 “그게 사실이냐는 질문을 많이 받았다. 그 이유를 다 설명했다는 게 ‘이불킥’을 하게 되는 포인트”라며 “나는 미련도 없다. (연인이 바람 피운 것을) 보자마자 ‘컷’했다. 그냥 쿨하게 헤어졌다고 하면 되는데 구구절절 이야기한 게 멋없었던 것 같다”고 말했다.

그는 “다시 돌아가면 공개연애부터 안 할 것”이라며 같은 선택을 반복하지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.

한편 제이미는 2012년 SBS 서바이벌 프로그램 ‘K팝 스타’의 우승으로 이름을 알렸으며, 백예린과의 듀오 15&로 데뷔했다. 이후 2015년 싱글 ‘Hopeless Love’를 발표하며 솔로 활동을 시작했다.

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