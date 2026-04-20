역대 최고 매출 제주 카지노…3차 종합계획 수립 착수

지난해 역대 최고 매출을 기록한 제주도 카지노산업의 글로벌 경쟁력을 갖추고 지역 상생을 실현하는 정책 기반을 마련한다.

제주도는 급변하는 글로벌 카지노 시장 환경에 대응하고 도내 카지노 산업의 건전한 발전 방향을 모색하기 위해 ‘제3차 제주특별자치도 카지노업 종합계획(2027~2031년)’ 수립을 위한 연구용역에 본격 착수한다고 20일 밝혔다.

제주드림타워 카지노 전경. 롯데관광개발 제공

카지노업 종합계획은 관련 조례에 따라 5년마다 수립하는 법정계획이다. 제주 카지노 산업의 중장기 정책 방향을 결정하는 최상위 지침 역할을 한다.

이번 종합계획은 제주 카지노 산업의 글로벌 경쟁력을 확보하고, 투명한 관리 체계 구축과 지역사회 상생을 실현해 지속 가능한 건전 관광산업으로서 위상을 정립하는 정책 기반 마련을 목적으로 한다.

특히 2025년 매출액이 6465억원(2024년 4589억원)으로 역대 최고를 기록하는 등 산업 외연이 확대됨에 따라 양적 성장을 넘어선 내실 있는 질적 성장과 지역사회 상생 모델을 구체화하는 데 방점을 둔다.

이번 용역은 제주 카지노 산업의 미래 5년을 설계하는 만큼 산업 전반에 걸친 체계적인 진단과 실행 방안 마련에 집중한다.

먼저 향후 5년간 제주 카지노 산업이 나아갈 중장기 비전과 정책 목표를 새롭게 설정한다. 이를 위해 국내외 인프라와 복합리조트 우수사례를 조사해 제주 카지노 시장의 수급 여건을 분석하고 환경 변화에 따른 전망을 도출한다.

글로벌 경쟁력 강화와 활성화 전략도 구체화한다. 차별화된 엔터테인먼트 기능 도입과 수요 다변화 전략을 수립하며, 전문 인력 양성 체계를 구축해 산업 육성 기반을 다진다. 특히 상대적으로 취약한 중소형 카지노의 경쟁력을 진단하고 이에 따른 정책 대응 방안을 마련할 계획이다.

급변하는 기술 환경을 반영해 카지노 산업의 디지털 전환 체계를 구축하고 디지털 기술 도입 방향을 검토한다.

관리·감독 시스템의 선진화도 주요 과제다. 허가·면허 및 사업자 적격성 관리 체계를 정비하고 국제 수준의 관리·감독 기준을 고도화하고 산업의 건전한 발전을 뒷받침할 수 있도록 관련 법령과 조례의 정비 방안을 함께 모색한다.

카지노 산업에 대한 사회적 책임 이행과 인식 개선에도 힘쓴다. 제주관광진흥기금을 활용한 도민 복지 증진 방안을 마련하고 사회적 부작용 예방을 위한 책임 도박 정책을 강화해 산업에 대한 부정적 인식을 개선해 나갈 방침이다.

아울러 정책 과제들이 실무에 즉시 적용될 수 있도록 연차별 로드맵과 재원 확보 방향 등 구체적인 실행 기반을 설계한다.

제주도는 지난 14일 개최한 용역 착수보고회에서 학계, 업계, 시민단체 등 전문가와 이해관계자의 의견을 폭넓게 수렴할 수 있도록 연구자문단 운영을 병행하기로 했다.

한국관광학회가 11월까지 연구 용역을 진행한다. 이후 카지노업감독위원회 심의 등을 거쳐 연말 종합계획을 최종 확정할 방침이다.

김양보 제주도 관광교류국장은 “지난해 역대 최고 매출을 기록하며 카지노 산업이 지역경제에 기여하는 역할이 커진 만큼, 이에 걸맞은 사회적 책임과 투명한 관리 시스템이 요구된다”며 “이번 3차 종합계획을 통해 제주 카지노 산업이 글로벌 경쟁력을 갖춘 건전한 엔터테인먼트 산업으로 거듭날 수 있도록 세밀한 로드맵을 설계하겠다”고 밝혔다.

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